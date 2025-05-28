محمد صلاح غير متأكد من مستقبله بعد “ليفربول” لكنه يعتقد أنه قادر على اللعب حتى سن 40 عاما

لا يعلم مهاجم ليفربول، محمد صلاح، شيئا عن مستقبله بعد انتهاء عقده الجديد الممتد لعامين مع فريقه الإنجليزي، لكنه يعتقد أنه قادر على اللعب حتى بلوغه سن 40 عاما، وما زال متواصلا مع أندية سعودية.

وكان اللاعب الدولي المصري قد وضع هذا الموسم حدًا للتكهنات التي استمرت منذ بداية الموسم حول (رحيله أو بقاؤه) مع النادي الإنجليزي، ووافق على تجديد عقده الشهر الماضي، ولولا ذلك لكان انتقل إلى الشرق الأوسط.

وبحسب موقع “إندبندنت” الإنجليزي، فإن اللاعب المصري رفض عرضا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من اتحاد جدة السعودي عام 2023، لكن بصفته أبرز لاعب كرة قدم مسلم في العالم، فإنه كان من المتوقع أن ينتقل في نهاية الأمر إلى المملكة العربية السعودية.

ورجح الموقع الإنجليزي أن الدولي المصري محمد صلاح الذي سيبلغ من العمر 33 عاما بعد أسبوعين، سيكون لاعبا في أحد الأندية السعودية قريبا، خاصة بعد أن صرح بأنه يعتقد أنه لا يزال أمامه سنوات طويلة في مسيرته كلاعب كرة قدم.

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وكان صلاح قد صرح في مقابلة مع قناة “أون سبورتس” المصرية، أُجريت قبل أحداث يوم الإثنين المروعة في انجلترا بموكب انتصار النادي في مدينة ليفربول “سأتوقف عن اللعب عندما ينتابني هذا الشعور، لكن رأيي هو أنني قادر على اللعب حتى عمر التاسعة والثلاثين أو الأربعين، لكنني لو شعرت سابقا برغبتي في التوقف لاعتزلت، لقد حققت الكثير”.

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وذكر صلاح في ذات المقابلة مع “أون سبورتس” أنه كان يرى فرصة انتقاله للدوري السعودي جيدة للغاية، لكنه توصل إلى اتفاق مع ليفربول، وما زالت اتصالاته جيدة مع السعوديين.

وأكد صلاح أنه ما زال لا يعرف ماذا سيحدث في المستقبل بعد ليفربول؟.