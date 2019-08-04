محمد صلاح على موعد الليلة مع انجاز جديد يضاف اليه مع الريدز

تعود الحياة مرة أخري الى الملاعب الانجليزية بمواجهة نارية من العيار الثقيل من خلال بطولة كاس الدرع الخيرية 2019، والتي تجمع بين كبيرين: الاول هو مانشستر سيتي حامل اللقب وبطل الثلاثية التاريخية في انجلترا، تلك الثلاثية التى وصفها كبار مدربي أوروبا بالمستحيل، وابرزهم المدرب البرتغالي جوزيه مورينه، واقوي الفرق في العالم من وجهة نظر معظم النقاد والمحللين،لما يمتلكه الفريق من مدرب مخضرم له باع كبير وانجازات عديدة في الملاعب الاوروبية ليس فقط في انجلترا وانما في اسبانيا مع العملاق الكاتلوني برشلونة وفي المانيا مع بايرن ميونخ، كذلك امتلاك الفريق لمجموعة رائعة من الاعبين تجمع بين الشباب والخبرة، واما الكبير الاخر فهو غني عن التعريف، لما لا وهو بطل أوروبا، ووصيف الدوري الانجليزي خلف مانشستر سيتي وذلك بعدما حصد 97 نقطة في انجاز غير مسبوق في تاريخ الدوري الانجليزي الممتاز.

مباراة الدرع الخيرية بين مانشستر سيتي وليفربول

دقائق قليلة تفصلنا عن المباراة المنتظرة منذ حوالي 3 اشهر، حيث ينتظر عشاق كرة القدم في كل مكان هذه المواجهة النارية والتي تجمع الفريقين على استاد ويمبلي التاريخي وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرا، ومن المعروف ان هذه الكاس تجمع بين بطل الدوري الانجليزي وبطل كاس انجلترا، وباعتبار ان السيتي هو بطل النسختين فيواجه فريق ليفربول وهو وصيفه في الدوري.

ماذا تعني مباراة الدرع الخيرية بالنسبة “لصلاح”

يدخل محمد صلاح مباراة الليلة وعينه على اللقب، حتى وان كان كاس الدرع الخيرية، فمن المعروف ان صلاح ينافس بقوة على الكرة الزهبية في صراع قوي مع رونالدو وميسي ومبابي وهازارد وزملائه في الفريق اليسون وفان دايك وساديو ماني، ذلك الاخير الذي ينافسه ايضا على جوائز الافضل في افريقيا مع المغربي حكيم زاياش والجزائري رياض محرز وكل لاعب له فرصة كبيرة في حصد جائزة افضل لاعب في افريقيا لهذا العام.