محمد صلاح على رأس قائمة المطلوبين من زيدان حال توليه تدريب ريال مدريد

يقترب اللاعب المصري محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، من الانضمام إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفقًا لتقارير صحفية، ويعزى ذلك إلى عودة الفرنسي زين الدين زيدان إلى القيادة الفنية للنادي الملكي في حالة رحيل كارلو أنشيلوتي بعد انتهاء عقده.

زيدان يطالب بالتعاقد مع ثلاثة لاعبين وصلاح من بينهم

يريد زيدان التعاقد مع ثلاثة لاعبين من العيار الثقيل، بما في ذلك صلاح كأحدهم، بالإضافة إلى اللاعب الفرنسي ثيو هيرنانديز والمهاجم الفرنسي أمين جوري، وتسعى إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز إلى تعويض رحيل كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق الحالي، الذي يتوقع أن يرحل عن الفريق بعد انتهاء عقده في عام 2024.

محمد صلاح على وشك الانضمام لريال مدريد

وفقًا لتقارير صحفية حديثة، يتصدر الدولي المصري محمد صلاح قائمة المطلوبين من قبل زين الدين زيدان، المدرب المحتمل لريال مدريد في الموسم المقبل، ويعتبر زيدان، صلاح حلاً هجوميًا قويًا مع فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما، ويرغب في التعاقد مع أمين جوري مهاجم ستاد رين الفرنسي كمهاجم للمستقبل خلفًا لبنزيما الذي يقترب من الرحيل.

وبالإضافة إلى ذلك، يسعى زيدان للتعاقد مع الظهير الأيسر لفريق ميلان ثيو هيرنانديز، والذي ينتهي عقده في يونيو 2026، ويتوقع أن يحاول ريال مدريد التعاقد مع هؤلاء اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.