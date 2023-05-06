محمد صلاح على بعد خطوة من تحقيق رقم قياسي آخر له.. فما هو؟

محمد صلاح يقترب من كسر الرقم القياسي لأكثر لاعب مصري يسجل الأهداف، وذلك في حال نجح في تسجيل هدف مع ليفربول في مباراتهم أمام برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في أنفيلد يوم السبت.

حيث وصل عدد أهداف صلاح في مسيرته مع الأندية ومنتخب مصر إلى 313 هدفًا، وتمكن من تحقيق هذا الإنجاز بعد أن سجل هدفًا حاسمًا لفريقه ليفربول في مباراتهم ضد فولهام يوم الأربعاء الماضي، وهو الهدف الذي جعله يتعادل مع حسام حسن، قائد منتخب مصر السابق، وذلك وفقًا لتطبيق “فايف ستار فوتبول” المتخصص في الإحصاءات.

أرقام محمد صلاح

ويمتلك صلاح 185 هدفًا مع ليفربول منذ انضمامه للنادي في عام 2017، ويحتاج فقط لتسجيل هدف واحد ليصبح على نفس الرقم القياسي الذي حققه ستيفن جيرارد، حيث يتشاركان المركز الخامس في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ النادي، ويتصدر هذه القائمة إيان راش برصيد 346 هدفًا.

ويحتل صلاح مكانة قيادية في قائمة هدافي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 136 هدفًا.

وبجانب الأهداف التي سجلها صلاح مع ليفربول، سجل أيضًا 34 هدفًا مع روما، وتسعة أهداف مع فيورنتينا، وهدفين مع تشيلسي، و20 هدفًا مع بازل السويسري، بالإضافة إلى 12 هدفًا مع فريقه الأول المقاولون العرب، كما سجل 51 هدفًا مع منتخب مصر.

مسيرة صلاح مع ليفربول

تتطلع جماهير ليفربول إلى أن يواصل محمد صلاح تألقه وتسجيل المزيد من الأهداف في المباريات المقبلة، خاصةً أن الفريق يحتاج إلى تحقيق الفوز في الجولات الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز للمنافسة على المراكز الأولى والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

وتعد مسيرة محمد صلاح مع ليفربول من أبرز المسيرات التي شهدها النادي في السنوات الأخيرة، حيث قاده للتتويج بالعديد من الألقاب، ومن بينها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز، كما حقق العديد من الجوائز الفردية بسبب تألقه ومستواه الرائع على أرض الملعب.