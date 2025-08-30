محمد صلاح على أعتاب التاريخ في دوري أبطال أوروبا.. أرقام تنتظر التحطيم

يدخل محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، نسخة هذا الموسم من دوري أبطال أوروبا 2025 – 2026 بطموحات مختلفة، لا يقتصر هدفه على المنافسة على اللقب فقط، بل يسعى أيضًا إلى تسجيل اسمه بأحرف من ذهب وسط أساطير اللعبة.

صلاح يقترب من الـ 100 مباراة

صلاح لعب حتى الآن 98 مباراة في البطولة القارية، سجل خلالها 51 هدفًا وصنع 19 آخرين، وسبق أن رفع الكأس مع ليفربول عام 2019.

هذا الموسم قد يكون الفرعون المصري على موعد مع كسر حاجز الـ 100 مباراة، ليدخل قائمة عظماء التشامبيونزليج بجوار أسماء مثل فان دير سار ولامبارد ومارسيلو وفيجو، الذين سطروا تاريخًا خالداً في أوروبا.

كما يتقرب النجم صلاح أيضًا من تحقيق إنجاز جديد، بعدما سجل 6 أهداف من ركلات الجزاء في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

بهدف إضافي واحد فقط سيتفوق على أسماء كبيرة مثل رونالدينيو ورياض محرز وفان بيرسي، بينما يحتاج لهدفين ليقتحم قائمة أفضل 10 منفذين لركلات الجزاء في تاريخ البطولة، جنبًا إلى جنب مع ريفالدو وهالاند ومولر.

سباق الهدافين.. الفرعون يطارد الأساطير

برصيد 51 هدفًا، يتواجد صلاح حاليًا في المركز العاشر ضمن قائمة هدافي دوري الأبطال متساويًا مع تييري هنري.

لكن الطموحات لا تتوقف هنا، فالنجم المصري يضع نصب عينيه تخطي أساطير مثل:

توماس مولر (57 هدفًا)

شيفتشينكو (59 هدفًا)

رود فان نيستلروي (60 هدفًا)

فيما يواصل كريستيانو رونالدو الصدارة بـ141 هدفًا، متفوقًا على غريمه التقليدي ليونيل ميسي صاحب 129 هدفًا.