محمد صلاح ضمن قائمة إستثنائية منتظرة في 2026

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم نحو أبرز النجوم الذين يصنعون الفارق في الملاعب الأوروبية، فمن بين الخبرة الكبيرة للنجوم المخضرمين، وبريق المواهب الشابة الصاعدة، ظهرت قائمة مميزة للاعبين يستحقون المتابعة يتقدمهم محمد صلاح، نجم ليفربول وأيقونة الكرة المصرية، إلى جانب أسماء لامعة مثل لامين يامال، عثمان ديمبيلي، جود بيلينجهام، وفينيسيوس جونيور.

مكانة محمد صلاح

ووفق تقرير صادر عن شبكة LenteDesportiva، فإن محمد صلاح يظل لاعبًا محوريًا في فريقه، يشارك في إحراز الأهداف الحاسمة وصناعة الفرص، ليكون ضمن قائمة أفضل اللاعبين الذين يتابعهم الجماهير في مختلف بلدان العالم خلال الموسم الحالي.

ووضعت الشبكة العالمية أسماء 20 لاعبًا من النجوم المخضرمين والمواهب الشابة الذين يستحقون المتابعة خلال مباريات الموسم الحالي، حيث إنه بجانب محمد صلاح، جاء النجم لامين يامال لاعب برشلونة الشاب، الذي حقق إنجازات كبيرة في الفترة الأخيرة على رأس القائمة، وكذلك عثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان المتوج بالكرة الذهبية 2025، ومعه زميله في الفريق الفرنسي خفيتشا كفاراتسخيليا.

جيريمي دوكو

كما جاء بين أبرز الأسماء أيضًا، جيريمي دوكو الذي أصبح عنصرًا رئيسيًا في مانشستر سيتي بفضل مهاراته في المراوغة وإبداعه على أرض الملعب، وسيرهو جيراسي كأفضل هداف لبوروسيا دورتموند، بينما واصل جود بيلينجهام السيطرة على خط وسط ريال مدريد، وظهر فينيسيوس جونيور كجناح عالمي قدم أداءً حاسمًا وشكل شراكة قوية مع مبابي في ريال مدريد، فيما أبدع بيدري في خط وسط برشلونة، بينما حافظ روبرت ليفاندوفسكي على مكانته كأحد أبرز المهاجمين في العالم.

وتضم القائمة هاري كين، إيبريتشي إزي، ليني يورو، فلوريان ويرتز، نيكو ويليامز، فيل فودين، فيديريكو فالفيردي، ريان شرقي، ريان آيت نوري، وجواو نيفيز، وجميعهم نجوم يُنتظر أن يكون لهم تأثير كبير في فرقهم خلال الموسم الحالي.

القائمة المختارة

وجاءت قائمة العشرين اسمًا المنتظر منهم تحقيق أرقام خاصة وإنجازات في الموسم الحالي كالتالي:

لامين يامال – برشلونة

عثمان ديمبيلي – باريس سان جيرمان

محمد صلاح – ليفربول

خفيتشا كفاراتسخيليا – باريس سان جيرمان

جيريمي دوكو – مانشستر سيتي

سيرهو جيراسي – بوروسيا دورتموند

جود بيلينجهام – ريال مدريد

فينيسيوس جونيور – ريال مدريد

بيدري – برشلونة

روبرت ليفاندوفسكي – برشلونة

هاري كين – بايرن ميونخ

إيبريتشي إزي – كريستال بالاس

ليني يورو – مانشستر يونايتد

فلوريان ويرتز – ليفربول

نيكو ويليامز – أتلتيك بلباو

فيل فودين – مانشستر سيتي

فيديريكو فالفيردي – ريال مدريد

ريان شرقي – مانشستر سيتي

ريان آيت نوري – مانشستر سيتي

جواو نيفيز – باريس سان جيرمان