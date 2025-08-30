أخبار الرياضة

محمد صلاح بين كبار أوروبا.. رقم قياسي جديد للفرعون في بيج 5

آياتي خيري

لا يتوقف النجم المصري محمد صلاح عن كتابة فصول جديدة في مسيرته مع ليفربول، بعدما أثبت الموسم الماضي أنه واحد من أعظم لاعبي كرة القدم في العالم.

مدرب الهلال يخرج بتصريحات مثيرة حول امكانية ضم محمد صلاح في يناير

فقد حصد صلاح 10 جوائز رجل المباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم 2024-2025، ليحتل المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين تتويجًا بها بين الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

وبحسب تقرير شبكة Lente Desportiva، جاء الإسباني لامين يامال نجم برشلونة في الصدارة بـ12 جائزة، يليه ماسون جرينوود لاعب مارسيليا بـ11 جائزة، بينما تقاسم صلاح المركز الثالث مع البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة برصيد 10 جوائز.

صلاح لم يكتف بذلك، بل قدم موسمًا استثنائيًا على المستوى الفردي، بعدما ساهم بشكل مباشر في 47 هدفًا بين تسجيل وصناعة، ليقود ليفربول إلى تحقيق لقب الدوري الإنجليزي العشرين في تاريخه، مؤكّدًا أنه القائد الحقيقي للفريق داخل وخارج المستطيل الأخضر.

ترتيب أكثر اللاعبين تتويجًا بجائزة رجل المباراة في الدوريات الأوروبية (2024-2025):

  1. لامين يامال (برشلونة) – 12 جائزة

  2. ماسون جرينوود (مارسيليا) – 11 جائزة

  3. محمد صلاح (ليفربول) – 10 جوائز

  4. رافينيا (برشلونة) – 10 جوائز

  5. هاري كين (بايرن ميونخ) – 9 جوائز

  6. كيليان مبابي (ريال مدريد) – 9 جوائز

  7. ماتيوس كونها (مانشستر يونايتد) – 9 جوائز

  8. مايكل أوليس (بايرن ميونخ) – 9 جوائز

  9. عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان) – 9 جوائز

  10. فلوريان فيرتز (ليفربول) – 7 جوائز

