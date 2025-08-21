محمد صلاح بين عمالقة أوروبا.. الفرعون يحقق إنجاز تاريخي جديد في 2025

واصل النجم المصري محمد صلاح كتابة اسمه بأحرف من ذهب في سجلات كرة القدم العالمية، بعدما جاء ضمن أفضل 10 هدافين في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى خلال عام 2025، وفقًا لتقرير شبكة Planet Football العالمية.

صلاح يقود ليفربول لانتصار مثير

قاد “الملك المصري” فريقه ليفربول لانتصار مهم على بورنموث بنتيجة (4-2) على ملعب “آنفيلد” في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أحرز الهدف الرابع بطريقة رائعة في الدقائق الأخيرة، ليؤكد مكانته كأحد أخطر مهاجمي العالم.

هدف صلاح الأخير رفع رصيده في تاريخ البريميرليج إلى 187 هدفًا بقميصي تشيلسي وليفربول، معادلًا رقم الأسطورة أندي كول، ليحتل المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة.

ترتيب صلاح بين هدافي أوروبا 2025

سجل صلاح 13 هدفًا في البريميرليج هذا العام، ليحتل المركز السابع في قائمة أفضل هدافي “بيج 5″، التي يتصدرها الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد برصيد 21 هدفًا. وجاء الترتيب كالتالي:

كيليان مبابي (ريال مدريد) – 21 هدفًا سيرهو جيراسي (بوروسيا دورتموند) – 15 هدفًا عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان) – 13 هدفًا ميكا بيريث – 13 هدفًا ماتيو ريتيجي – 13 هدفًا جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي) – 13 هدفًا محمد صلاح (ليفربول) – 13 هدفًا ألكسندر سورلوث – 12 هدفًا باتريك شيك – 12 هدفًا هاري كين (بايرن ميونخ) – 12 هدفًا

إنجاز جديد للفرعون المصري

بهذا الإنجاز، يؤكد محمد صلاح أنه ما زال في قمة عطائه، وأنه الرقم الأصعب في معادلة هدافي أوروبا، بعدما واصل تسجيل الأرقام القياسية وتقديم الأداء الاستثنائي في الملاعب الإنجليزية والأوروبية.