محمد صلاح بين عظماء البريميرليج.. الفرعون المصري يكتب التاريخ ويتفوق على رونالدو وجيجز في هذه القائمة

اختارت شبكة “Givemesport” البريطانية النجم المصري محمد صلاح ضمن القائمة الذهبية التي تضم أفضل 10 لاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، ليواصل قائد ليفربول كتابة فصول جديدة في مسيرته الكروية الاستثنائية.

واحتل “الملك المصري” المركز الرابع في القائمة، متقدماً على أساطير بحجم ريان جيجز (الخامس) وكريستيانو رونالدو (السادس).

واعتمدت الشبكة في تقييمها على مجموعة من المعايير الصارمة، شملت الألقاب الجماعية، الجوائز الفردية، الإحصائيات التهديفية، القدرة على صناعة الأهداف، والالتزام باللعب النظيف.

قائمة أفضل 10 لاعبين في تاريخ البريميرليج

تييري هنري 🏆 واين روني ⚡ آلان شيرر 🎯 محمد صلاح 🇪🇬 ريان جيجز ✨ كريستيانو رونالدو 🔥 كيفن دي بروين 🎨 إريك كانتونا 👑 ستيفن جيرارد ❤️ بول سكولز 🧠

المرشح الأبرز للكرة الذهبية

لم يتوقف إنجاز صلاح عند حدود الدوري الإنجليزي، بل امتد إلى المنافسة العالمية، حيث عاد هذا العام إلى سباق جائزة الكرة الذهبية بعد غياب في نسخة 2024.

وجاء ترشحه المستحق بعدما قاد ليفربول للتتويج بلقب البريميرليج للمرة العشرين في تاريخه، ليعادل الرقم القياسي لمانشستر يونايتد في عدد مرات الفوز بالبطولة.

الجدير بالذكر أن هذه النسخة من الترشيحات شهدت حدثًا استثنائيًا؛ إذ غاب الثنائي الأسطوري ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو عن القائمة للمرة الأولى منذ 2003، في إشارة إلى حقبة جديدة يتصدرها نجوم مثل محمد صلاح.

إنجازات فردية لا تُنسى

الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري الإنجليزي (29 هدفًا) – للمرة الرابعة في مسيرته.

معادلة رقم تييري هنري كأكثر لاعب فاز بالحذاء الذهبي (4 مرات).

أول لاعب في تاريخ ليفربول يحقق هذا الرقم القياسي.

جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة الكتاب الإنجليزية.

جائزة أفضل صانع أهداف في البريميرليج.

وبذلك أصبح محمد صلاح ثاني لاعب فقط في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يحقق لقب الحذاء الذهبي أربع مرات، إلى جانب هنري الذي حصد الجائزة أعوام 2002، 2004، 2005، و2006.

التقييم النهائي للكرة الذهبية 2025

في ظل غياب البطولات القارية الكبرى على صعيد المنتخبات هذا العام، سيعتمد التصويت على إنجازات اللاعبين مع أنديتهم، وهو ما يمنح صلاح أفضلية قوية بعد موسم تاريخي مع ليفربول.

ومن المتوقع أن ينافس بقوة على الجائزة التي توّج بها العام الماضي الإسباني رودري نجم مانشستر سيتي.