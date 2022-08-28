ليفربول يكتسح بورنموث بتسعة أهداف، و”محمد صلاح”يحصل على أسوأ تقييم خلال اللِّقاء

حقق نادي ليفربول فوزاً كاسحاً على ضيفه بورنموث بنتيجة 9-صفر، أمس السبت في المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بينما حصل النجم المصري محمد صلاح على أسوأ تقييم بين زملائه حلال اللِّقاء.

ليفربول يُعادل الرقم القياسي لأكبر انتصار

وبهذا الفوز تمكَّن نادي ليفربول من معادلة الرقم القياسي لأكبر انتصار في تاريخ الدوري الممتاز منذ انطلاقه عام 1992، والمسجل باسم غريمه مانشستر يونايتد الذي فاز على إيبسويتش 9-صفر عام 1995، ثم على ساوثمبتون بالنتيجة ذاتها العام الماضي، كما سجَّل ليستر سيتي نفس النتيجة في شباك ساوثمبتون أيضاً عام 2019.

أهداف ليفربول التسعة في مرمى بورنموث

نجح البرازيلي روبرتو فيرمينو والكولومبي لويس دياس بتسجيل هدفين لكلِّ منهما، وأضاف ترنت ألكسندر أرنولد والهولندي فيرجيل فان ديك والبديل البرتغالي فابيو كارفاليو ولاعب بورنموث الويلزي كريس ميفام بالخطأ في مرماه، الأهداف الأخرى، وسط أداء مخيب للنجم المصري محمد صلاح.

صلاح يحصل على أسوأ تقييم في الفريق

هذا ولم يتمكن صلاح من وضع بصمته في المباراة، سواء لناحية التسجيل أو المساهمة في إحراز أي هدف، ليحصل على أسوأ تقييم في الفريق “6.0” حسب موقع “صوفا سكور” المختص في أرقام المباريات، علما أنه لعب 90 دقيقة كاملة، بينما حصل كل من جوردان هندرسون وروبرتسون على ثاني أسوأ تقييم بـ “7.0” بفارق درجة كاملة عن النجم المصري.

يذكر أن صلاح هو أكثر لاعبي ليفربول تسجيلاً في مرمى بورنموث في اللقاءات السابقة مع “8 أهداف”، كما يملك حالياً هدفين في رصيده بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد مرور 4 جولات على المسابقة.