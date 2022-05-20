محمد الظريف مهاجم المصري ضمن قائمة منتخب مصر للشباب تحت 19 عام

تلقت إدارة النادي المصري، خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطرها من خلاله باستدعاء محمد علاء الظريف، مهاجم مرمى فريق المصري تحت 19 عامًا “2003” لمعسكر منتخب الناشئين للفئة العمرية ذاتها بقيادة الكابتن محمود جابر، والذي يقام بأحد فنادق القاهرة اعتبارًا من بعد غدٍ السبت الموافق الحادي والعشرين من مايو الجاري ويستمر لنحو ثلاثة أسابيع.

الجدير بالذكر أن اللاعب محمد علاء الظريف، يجيد اللعب في جميع مراكز خط الهجوم ، وقد سبق تصعيد اللاعب للانضمام لتدريبات الفريق الأول بقيادة الكابتن معين الشعباني، لمرات عديدة خلال الموسم الحالي وذلك بناء على ترشيح من الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني لقطاع الناشئين.