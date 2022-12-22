محمد الضاوي كريستو تعرف على صفقة الأهلي القادمة.. وفيديو مهارات وأهداف اللاعب

كشفت تقارير تونسية أن النادي الأهلي بدأ في مفاوضات رسمية مع نادي النجم الساحلي التونسي من أجل ضم لاعب الفريق الشاب محمد الضاوي كريستو.

تحدثت صحف تونسية عن رغبة النادي الأهلي في التعاقد مع اللاعب محمد الضاوي كريستو لاعب فريق النجم الساحلي التونسي.

اللاعب دخل في دائرة اهتمامات لجنة الكرة في الأهلي بعد ترشيحه من جانب لاعب الأهلي السابق التونسي أنيس بوجلبان، الذي رشح من قبل أليو ديانج إلى لجنة الكرة بالقلعة الحمراء.

من هو محمد الضاوي كريستو صفقة الأهلي القادمة؟

محمد الضاوي كريستو هو لاعب تونسي شاب مركزه الأساسي الجناح الأيمن الهجومي، لكن المدربين في تونس وفي المراحل السنية المختلفة يتعاملون معه كلاعب جوكر.

كريستو يستطيع اللعب في الجناح الأيمن والأيسر، بجانب الهجوم المتقدم وصانع الألعاب ويستطيع تأدية أدوار دفاعية أيضاً، اللاعب يمتاز بالمهارة والحاسة التهديفية العالية.

محمد الضاوي كريستو يبلغ من العمر تسعة عشر عاماً فقط وصعد إلى الفريق الأول للنجم الساحلي الموسم الماضي في عمر الثامنة عشرة.

اللاعب الشاب كريستو هو هداف الدوري التونسي الموسم الحالي برصيد 4 أهداف في ست مباريات خاضها مع النجم الساحلي، وصنع هدفاً وحيداً.

اللاعب لم يلعب لأي نادي سوى النجم الساحلي وهو خريج أكاديمية النادي أيضاً وتدرج معهم في كل المراحل العمرية حتى وصل إلى الفريق الأول.

الجدير بالذكر أنه في حالة تعاقد الأهلي مع اللاعب سوف يتم قيده كمحترف تحت السن لأن اللاعب في عمر التاسعة عشرة فقط.

محمد الضاوي كريستو ترانسفير ماركت

تبلغ قيمة التونسي محمد الضاوي كريستو 400 ألف يورو حسب موقع ترانسفير ماركت المختص بأسعار اللاعبين والانتقالات في عالم كرة القدم.

يسعى الأهلي إلى التعاقد مع كريستو مقابل مبلغ مليون ونصف المليون دولار من نادي النجم الساحلي وبدأت المفاوضات الرسمية بالفعل بين الناديين حسب موقع “foot 24” التونسي.

مجلس إدارة القلعة الحمراء يسعى لاستغلال بقية أقساط غرامة سليماني كوليبالي لدي النجم الساحلي لحسم الصفقة قبل بداية يناير.

يُذكر أن النجم الساحلي التونسي بعد تعاقده مع سليماني كوليبالي المهاجم الهارب من الأهلي، وقعت عليه غرامة من الفيفا يستحقها الأهلي وتبقى فيها قسطان بمليون دولار.

فيديو أهداف ومهارات كريستو

مارسيل كولر معجب باللاعب كريستو

الجدير بالذكر أن المدير الفني السويسري للنادي الأهلي أبدى موافقته على ضم محمد الضاوي كريستو لاعب النجم الساحلي بعد رؤية فيديوهات ومباريات للاعب الشاب.

وطلب السويسري من إدارة القلعة الحمراء سرعة التعاقد مع اللاعب ليندمج مع الفريق بشكل جيد قبل بطولة كأس العالم 2023 في المغرب.