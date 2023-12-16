محمد الشناوي بعد الفوز على اتحاد جدة: نسعى للوصول إلى نهائي مونديال كأس العالم للأندية 2023 

قام حارس مرمى النادي الأهلي المصري “محمد الشناوي” بتوجيه الشكر إلى جماهير القلعة الجماهير على دعمهم المستمر للفريق، مضيفًا بأن الفريق يطمح إلى الوصول لنهائي مونديال كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه.

صورة الشناوي بعد التصدي لضربة الجزاء أمام بنزيما-المصدر:صفحة الأهلي بتويتر

وتمكن المارد الأحمر من اكتساح اتحاد جدة في مونديال الأندية يوم الجمعة الخامس عشر من شهر ديسمبر بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الجوهرة المشعة، ليضمن النادي الأهلي المصري التأهل لنصف نهائي المونديال من أجل مواجهة نادي فلومينينسي البرازيلي.

هنا جدة .. هنا الأهلي

أبطال أفريقيا إلى نصف نهائي المونديال في ليلة تاريخية في الجوهرة 🦅😍#الأهلي_في_المونديال pic.twitter.com/iQBBBKuYzH — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) December 16, 2023

📸 تحرك الأبطال لخوض المران الأول استعدادًا لمباراة نصف نهائي المونديال 🦅#الأهلي_في_المونديال pic.twitter.com/HMsw3LYqQh — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) December 16, 2023

أبرز تصريحات محمد الشناوي بعد الانتصار أمام اتحاد جدة في كأس العالم للأندية

صرح النجم محمد الشناوي بعد الفوز في ربع نهائي المونديال أمام اتحاد جدة قائلًا: لقد استعد النادي الأهلي لتلك المواجهة أمام اتحاد جدة بشكل ممتاز، وكان يوجد حالة من التركيز الشديد من قبل اللاعبين خلال تلك المباراة مع وجود دعم جماهيري كبير وهو ساهم بشكل كبير في تحقيق الانتصار، مضيفًا أنه يقوم بتوجيه الشكر إلى الجماهير بعد تواجدهم بشكل كبير في المدرجات ودعمهم للفريق.

وأضاف الشناوي في تصريحاته: الفريق قام بإغلاق صفحة مباراة نادي اتحاد جدة، وهو يقوم بالتركيز حاليًا بشكل كبير في المواجهة القادمة للفريق بنصف النهائي أمام نادي فلومينينسي البرازيلي، مضيفًا بأن فريق الكرة بنادي الأهلي يعمل بشكل جماعي، وكل لاعب داخل الفريق يقوم بالاجتهاد في مركزه من أجل تحقيق الانتصار وإسعاد جماهيرنا.

واستكمل الشناوي تصريحاته: من الأمور الطبيعية أن يكون هناك تنافس بين الجماهير، وبكل تأكيد فإنه من حق كل جمهور أن يقوم بمساندة فريقه بالطريقة الخاصة به، ولكن بالنسبة للاعبين فإن تركيزهم الكامل يكون داخل التدريبات والمباراة، ولا يهمنا أي شئ سوى إسعاد الجماهير.

واختتم حارس مرمى المارد الأحمر “محمد الشناوي” تصريحاته قائلًا: النادي الأهلي هو رقم 1 داخل القارة الأفريقية، وبكل تأكيد فإن هدفه دائمًا هو تحقيق الانتصارات، ونعمل بكل جهد خلال الوقت الحالي من أجل الوصول إلى نهائي مونديال كأس العالم، والنادي الأهلي يمثل مصر خلال تلك البطولة وليس الفريق فقط.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام فلومينينسي البرازيلي بنصف نهائي المونديال

يستضيف ملعب عبد الله الدولي المواجهة النارية في نصف نهائي مونديال كأس العالم للأندية 2023 بين النادي الأهلي المصري و فلومينينسي البرازيلي، حيث من المقرر أن تنطلق صافرة تلك المباراة يوم الإثنين القادم الموافق الثامن عشر من شهر ديسمبر لعام 2023 وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت جمهورية مصر العربية، التاسعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، العاشرة مساءًا بتوقيت عاصمة الإمارات “أبو ظبي”.

يا كاتب التاريخ لا تُغلق الصفحات 📕 الأهلي أول نادي في التاريخ يصل للمربع الذهبي لمونديال الأندية في 4 نسخ على التوالي 🦅#الأهلي_في_المونديال pic.twitter.com/T8EZxSkJXZ — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) December 16, 2023

ويطمح المارد الأحمر في تحقيق الانتصار خلال تلك المواجهة الصعبة من أجل الوصول إلى نهائي مونديال كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، حيث جاءت أفضل نتيجة للنادي الأهلي بالمونديال هي تحقيق المركز الثالث.