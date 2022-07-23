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الإعلامي خالد الغندور يدافع عن محمد الشناوي بعد الهجوم الكبير عليه

مريم الهنداوي

دافع الإعلامي خالد الغندور عن حارس مرمى النادي الأهلي ” محمد الشناوي ” بعد تعرضه لهجوم حاد من الكثير من الناس بعد مباراة يوم الخميس الماضي أمام الزمالك في نهائي كأس مصر، وأكد خالد الغندور على أن محمد الشناوي قد مر بمشاكل أسرية كبيرة جدا في الفترة الأخيرة.

محمد الشناوي

فكتب على حسابه الرسمي على منصة فيسبوك ” للأسف الناس بتطلع لاعب للسماء و مع أي غلطة تنزله سابع أرض، الشناوي يعتبر حارس كبير جدا و شخصية متزنة و محترم و اشتغل على نفسه كتير.

و كان سبب كبير في فوز الأهلي بعدد كبير من البطولات و أمس حصل على أفضل لاعب في قارة أفريقيا و طبيعي ان أي حارس يخطئ لكن لا نقضي عليه و ده من منطلق حبي لحارس يمثل منتخب بلدي و حارس عمري ما شفته بيغلط في حق الزمالك.

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خالد الغندور يدافع عن محمد الشناوي
خالد الغندور يدافع عن محمد الشناوي

محمد الشناوي يمر بمشاكل أسرية

وأكمل “  أعلم أيضا أنه قد مر في الفترة الاخيرة بمشاكل أسرية كبيرة جدا و في النهاية لاعب الكرة هو بشر يتأثر كل الاحترام لك و ان شاء الله تعود أفضل مما كنت ”.

هذا وقد تم تتويج الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك بلقب كأس مصر، وذلك بعد فوزه على الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي من أجل حسم لقب كأس مصر النسخة الماضية.

محمد الشناوي
محمد الشناوي

المصدر

مريم الهنداوي

مرحبًا اسمي مريم محمود خريجة كلية التربية جامعة المنصورة، أحب الكتابة والتدوين.. كتبت لدى العديد من المواقع، ومنها موقع نجوم مصرية..


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