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محلل رياضي: منظومة الأهلي تسبق الزمالك بسنوات ضوئية وهؤلاء سبب كل الإخفاقات

محمد مختار

حل المحلل الرياضي عماد دربالة ضيفا على برنامج كارت أحمر، الذي يقدمه الإعلامي شريف جمعة عبر شاشة قناة الشمس، وكان له بعض التصريحات القوية عن الأهلي والزمالك وهل المارد الأحمر يكسب بالتحكيم أم لا.

منظومة الأهلي تسبق الزمالك

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تحدث المحلل الرياضي عماد دربالة عن بطولات الأهلي قائلا: دعونا نتفق أن الحكم يمكن أن يساعدك في مباراة، لكن لن تستطيع أن تحصد 150 بطولة بالحكام.

وتابع: أنا كشخص زملكاوي أعترف أن منظومة الأهلي تسبق الزمالك بسنوات ضوئية، وإدارة الأهلي تقوم بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب، على عكس الزمالك تجد أن معيار التعيين هو الصداقة والأشخاص المقربين.

وأضاف: يجب على كل شخص محب للزمالك أن يتمنى أن تكون منظومة الأبيض مثل أي منظومة ناجحة، وعندما يرى أمورا سلبية يجب أن يذكرها من أجل تصحيح المسار، لا أن يصفق للخطأ.

وأكد على أن الزمالك هذا الموسم لا يخسر بسبب التحكيم، لكنه يخسر في كل الألعاب والبطولات؛ لأنه يقدم أداء ضعيفا في كل البطولات، وشدد على أن نجوم الزمالك يتحملون كل الإخفاقات التي حدثت؛ لأنهم لا يقدمون الجهد المطلوب لتحقيق الانتصارات.

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محمد مختار

كاتب مقالات، أهتم بالكتابة في مجالات الرياضة والفن والتقنية، عملت في عدة مواقع إلكترونية من قبل، أعمل الآن في موقع نجوم مصرية.

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