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محلل رياضي: أخشى على الهلال أمام أوراوا لهذا السبب وفوز الزعيم يتطلب 4 عوامل

محمد مختار

الحديث عن مباراة الهلال السعودي وأوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لا يتوقف، خاصة وأن المباراة تقترب ويفصلنا عنها ساعات قليلة، وفي هذا الشأن تحدث المحلل الرياضي محمد العنزي عن الأمور التي قد تؤثر على الهلال في المباراة.

يجب على الهلال ألا يستقبل أهداف

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الهلال السعودي يخرج بنتيجة مخيبة للآمال أمام نادي أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 

قال المحلل الرياضي محمد العنزي، في برنامج أكشن مع وليد، إنه يخشى على الهلال بسبب اللياقة البدنية، لأن الفريق السعودي خاض مواجهات كثيرة في مختلف البطولات، ولعب في الدوري 25 مباراة، بينما أوراوا الياباني لم يلعب إلا نحو 9 مباريات في الدوري والفريق غير مجهد.

وأكد على أن أكثر ما يخشاه على الهلال هو أن تستقبل شباكه هدفا مبكرا، بسبب قاعدة احتساب الهدف بهدفين خارج الأرض، كما أن استقبال هدف مبكر سوف يربك كل حسابات الفريق السعودي.

وعن الطريقة التي يجب على فريق الهلال أن يلعب بها أمام أوراوا، قال المحلل سلطان اللحياني: يجب على الهلال أن يلعب بأسلوب الضغط العالي، وفي نفس الوقت يحذر كل الحذر من مرتدات وسرعات فريق أوراوا.

وتابع: من المهم أن يفكر المدير الفني للهلال في خطة تضمن له تسجيل هدفا مبكرا في المباراة؛ لأن هذا الأمر سوف يساهم في سيطرة الفريق على المباراة، كما يجب على لاعبي الهلال أن يستغلوا الكرات العرضية بطريقة جيدة.

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محمد مختار

كاتب مقالات، أهتم بالكتابة في مجالات الرياضة والفن والتقنية، عملت في عدة مواقع إلكترونية من قبل، أعمل الآن في موقع نجوم مصرية.

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