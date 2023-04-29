محلل رياضي: أخشى على الهلال أمام أوراوا لهذا السبب وفوز الزعيم يتطلب 4 عوامل

الحديث عن مباراة الهلال السعودي وأوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لا يتوقف، خاصة وأن المباراة تقترب ويفصلنا عنها ساعات قليلة، وفي هذا الشأن تحدث المحلل الرياضي محمد العنزي عن الأمور التي قد تؤثر على الهلال في المباراة.

يجب على الهلال ألا يستقبل أهداف

قال المحلل الرياضي محمد العنزي، في برنامج أكشن مع وليد، إنه يخشى على الهلال بسبب اللياقة البدنية، لأن الفريق السعودي خاض مواجهات كثيرة في مختلف البطولات، ولعب في الدوري 25 مباراة، بينما أوراوا الياباني لم يلعب إلا نحو 9 مباريات في الدوري والفريق غير مجهد.

محمد العنزي: الخوف على #الهلال من استقبال هدف بالذهاب ولياقة اللاعبين .. يجب توزيع الجهد ولا أعتقد ان يفرط الهلال بالنهائي#وليد_الفراج: من قلبك 😉#الهلال_أوراوا#أكشن_مع_وليد⁩

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وأكد على أن أكثر ما يخشاه على الهلال هو أن تستقبل شباكه هدفا مبكرا، بسبب قاعدة احتساب الهدف بهدفين خارج الأرض، كما أن استقبال هدف مبكر سوف يربك كل حسابات الفريق السعودي.

كيف سيلعب #الهلال في نهائي آسيا ؟ د. سلطان اللحياني: – ضغط عالٍ

– التسجيل المبكر

– منع مرتدات اوراوا

– الزيادة الهجومية واستثمار العرضيات#الهلال_اوراوا #أكشن_مع_وليد⁩

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⁦#MBCAction pic.twitter.com/539IiWxyqy — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) April 28, 2023

وعن الطريقة التي يجب على فريق الهلال أن يلعب بها أمام أوراوا، قال المحلل سلطان اللحياني: يجب على الهلال أن يلعب بأسلوب الضغط العالي، وفي نفس الوقت يحذر كل الحذر من مرتدات وسرعات فريق أوراوا.

وتابع: من المهم أن يفكر المدير الفني للهلال في خطة تضمن له تسجيل هدفا مبكرا في المباراة؛ لأن هذا الأمر سوف يساهم في سيطرة الفريق على المباراة، كما يجب على لاعبي الهلال أن يستغلوا الكرات العرضية بطريقة جيدة.