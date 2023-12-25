محرز يتسبب في موجة غضب ضد محمد صلاح

تسببت صورة نشرها النجم الجزائري رياض محرز، في هجوم قاعدة كبيرة من الجماهير من عشاق ومحبي كرة القدم في الوطن العربي على النجم الدولي المصري محمد صلاح.

حيث عبر عدد كبير منهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم وانتقادهم للاعب محمد صلاح نجم مصر وليفربول، وذلك بعد أن قام الجزائري رياض محرز بنشر رسالته والتي تم تداولها على نطاق واسع.

تداول الصورة التي نشرها محرز على نطاق واسع

حيث قامت الجماهير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتداول الصورة التي قام النجم الجزائري ولاعب الأهلي السعودي رياض محرز بنشرها.

النقد لمحمد صلاح مستمر

وكانت الجماهير على السوشيال ميديا قد قامت بنقد محمد صلاح أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، بسبب عدم قيامه بدعم القضية الفلسطينية والتعريف بحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، خاصة أن صلاح لديه قاعدة شعبية كبيرة على مستوى العالم، بشكل يجعله قادرا في التأثير والمشاركة الفاعلة في تلك الأحداث بدعمه فقط.

كيف استطاع محرز أن يسحب البساط من تحت الفرعون المصري

حيث قام اللاعب رياض محرز بنشر صورة عبر حسابه على الرسمي على“ إنستجرام”، وهي عبارة عن شجرة“ الكريسماس ”نصفها عادي والنصف الآخر يحترق ويحمل كلمة واحدة فقط وهي“ غزة”، ويظهر في نصفها الآخر العالم وهو يحتفل بالعام الجديد غير معني بما يحدث للشعب الفلسطيني وأطفاله ونسائه وشيوخه.

حيث تواجه غزة حربا شرسة وشعواء تعدت كل الخطوط الحمراء، ووصلت لمرحلة الإبادة الجماعية دون تميز، كما أنها مستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وتجاوز خلالها عدد الجرحى والمصابين والشهداء أكثر من 70 ألف مواطن.

وبالعودة إلى منشور محرز، الذي أشادت به الجماهير الذين أكدوا على شجاعته وأيضا حرصه على دعم القضية والشعب الفلسطيني، واصفين إياه بأنه فخر العرب الحقيقي، في نقد واضح وصريح للاعب المصري محمد صلاح، خاصة بعد قيام صلاح خلال الفترة الماضية بارتداء بعض الملابس الخاصة بالكريسماس خلال زيارته لأحد مستشفيات الأطفال رفقة زملائه بالفريق الإنجليزي.