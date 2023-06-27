محترف الاتحاد يعلن رحيله بشكل رسمي

أعلن أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم في نادي الاتحاد رحيله الرسمي عن صفوف العميد قبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية.

يأتي هذا الإعلان بعدما حقق الاتحاد إنجازاً مهماً في الموسم الماضي بتتويجه بلقب وري روشن السعودي للمحترفين، مما أهله للمشاركة في كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه.

ترددت الأنباء في الساعات الماضية حول احتمالية خروج برونو هنريكي، اللاعب البرازيلي ووسط ميدان فريق الاتحاد، من صفوف الفريق في الموسم القادم بعد انتهاء فترة تعاقده.

أكد هنريكي رسمياً رحيله عن الاتحاد، حيث نشر تصريحه عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام”. وجاء في التصريح: “انتهت مرحلة جديدة من مسيرتي المليئة بالانتصارات. قضيت ثلاث سنوات معكم، منذ أول يوم لي في المملكة العربية السعودية، حيث تعاملتم معي بشكل رائع. أنا وعائلتي ممتنون وسعداء جدًا”.

وأضاف هنريكي: “من خلال أدائي على الملعب وبمساعدة زملائي، تمكنت من تحقيق إنجازات هامة لنادي الاتحاد وجماهيره. سأرحل وأنا على يقين أنني أكملت مهمتي، فالاتحاد أصبح أخيراً بطلاً للدوري. أينما ذهبت، سأكون دائماً معكم ومؤيداً لكم. أتمنى لكم الاستمرار كأبطال وتحقيق المزيد من الإنجازات. من كل قلبي، أشكركم جميعًا”.

وفي الوقت الحالي، يستعد الاتحاد للموسم الرياضي الجديد “2023-2024″، الذي سيشهد مشاركة العميد في العديد من المسابقات المحلية والقارية، بما في ذلك دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي، دوري أبطال آسيا، كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، وكأس العالم للأندية.