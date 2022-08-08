محاولات مستميتة من الزمالك وبيراميدز.. الأهلي يخطف ثلاثي منتخب الشباب

أعلنت شركة الكرة في النادي الأهلي برئاسة ياسين منصور حالة الطوارئ لضم العديد من الصفقات السوبر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل للعودة للمنافسة على البطولات المحلية والإفريقية خاصة بعد تقليص فرص الفريق في المنافسة على بطولة الدوري هذا العام، وخسارة لقب بطولة كأس مصر النسخة الماضية، ومن قبلها بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ثلاثي منتخب الشباب على ردار الأهلي

ووضع إدارة الأهلي وشركة الكرة، ثلاثي منتخب مصر للشباب وهم عبد الرحمن رشدان ويوسف حسن لاعبا فريق وادي دجلة وعمر فايد لاعب نادي المقاولون العرب على قائمة المطلوب التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت مصادر، أن النادي الأهلي توصل إلى اتفاق بالفعل مع اللاعب عبد الرحمن رشدان لاعب وادي دجلة مدافع منتخب مصر للشباب قبل انطلاق بطولة كأس العرب للشباب والتي انتهت مساء الأحد بفوز السعودية على مصر في المباراة النهائية بركلات الترجيح، حيث أبدى اللاعب رغبته في الانتقال إلى القلعة الحمراء وذلك في مكالمة هاتفية جمعته مع أحد مسؤولي النادي الأهلي خلال الساعات الماضية والتي أكد فيها تمسكه بالانتقال للفارس الأحمر وتجهز الإدارة عرض رسمي لتقديمه نادي وادي دجلة خلال الأيام المقبلة.

ووضعت إدارة نادي الأهلي اللاعب يوسف حسن لاعب فريق وادي دجلة الحالي والمقاولون العرب السابق، على قائمة المطلوب التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد تمسك اللاعب على الانتقال للقلعة الحمراء على الرغم من تقدم نادي الزمالك بعرض قوي، حيث حاول أحد المقربين من مجلس إدارة نادي الزمالك بالتواصل مع اللاعب ولكن الأخير أكد على احترامه للفارس الأبيض لكنه اعتذر عن التفاوض معه.

وتحركت إدارة الأهلي أيضا للتفاوض مع اللاعب الشاب عمر فايد لاعب المقاولون العرب، إلا أن الصفقة تشهد تنافس قوي من جانب نادي بيراميدز والذي أبدى اهتمامه ضم اللاعب والمزايدة في الصفقة.

على جانب آخر نجح الأهلي في حسم مباراة الاتحاد السكندري مساء الأحد، في المباراة التي جمعت بينهم على ستاد برج العرب في الإسكندرية ضمن الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز، حيث فاز الأهلي فيها بثلاثية نظيفة، أحرز خلالها اللاعب أحمد سيد غربين هدفين واللاعب زياد طارق الهدف الثالث.

وارتفع رصيد الأهلي بعد الفوز على الاتحاد إلى 59 نقطة في المركز الثالث وله مباراة مؤجلة أمام الإسماعيلي، خلفا لبيراميدز صاحب المركز الثالث برصيد 62 نقطة والزمالك صاحب المركز الأول برصيد 69 نقطة، أما الاتحاد السكندري في المركز الثالث عشر في الجدول برصيد 33 نقطة.