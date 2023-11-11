محافظ الأحساء يتسلم شعلة الألعاب السعودية 2023: المملكة تستعرض قوتها الرياضية في حدث تاريخي

تسلم محافظ الأحساء، الأمير سعود بن طلال بن بدر، شعلة دورة الألعاب السعودية 2023 في حفل أقيم في مقر المحافظة اليوم السبت، وقد قام بتسلم الشعلة من لاعب البولينج السعودي عبدالرحمن الخليوي ولاعبة الكاراتيه مريم آل صلاح.

سمو محافظ الأحساء يتسلَّم شعلةَ الألعاب السعودية 2023 pic.twitter.com/LezvGpf2yS — جعفر السلطان (@jafaar_alsultan) November 11, 2023

محمد الضيف يحمل شعلة #دورة_الألعاب_السعودية 🔥 مدير الإعلام والاتصال بنادي الفتح 🇸🇦 📍قصر إبراهيم#بيننا_أبطال pic.twitter.com/NHfqzKfwkQ — دورة الألعاب السعودية (@TheSaudiGames) November 11, 2023

وشهدت مراسم تسليم الشعلة حضور عدد من الرياضيين والمتطوعين والمتطوعات، وتأتي هذه الخطوة في إطار الجولة الترويجية للشعلة التي تهدف إلى تعزيز الوعي بدورة الألعاب السعودية 2023.

أمير منطقة حائل يستقبل مسيرة شعلة دورة الألعاب السعودية 2023.https://t.co/vSqfYiprkA#واس_عام pic.twitter.com/rfcUu42MDF — واس العام (@SPAregions) November 6, 2023

تضمنت جولة الشعلة زيارة عدد من المواقع الأثرية في محافظة الأحساء، بدءاً من قصر إبراهيم التاريخي، ثم جبل القارة، وقد استعرض محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر أهمية الدعم الذي يحظى به القطاع الرياضي من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

سمو محافظ الأحساء يتسلَّم شعلةَ الألعاب السعودية 2023 pic.twitter.com/LezvGpf2yS — جعفر السلطان (@jafaar_alsultan) November 11, 2023

وأعرب الأمير سعود عن تقديره لجهود وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، في تطوير القطاع الرياضي في المملكة.

وأكد الأمير سعود أن إقامة الألعاب السعودية تعكس بشكل إيجابي على قطاع الرياضة والرياضيين في المملكة، وتعزز مكانة السعودية كوجهة رياضية عالمية، وذلك في إطار تحقيق رؤية السعودية 2030، وأشار إلى أن تنظيم الدورة بهذا التنظيم المبهر يبرهن على قدرة وإمكانات السعودية في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.

تسلَّم صاحب السموِّ الملكي الأمير #سعود_بن_طلال بن بدر محافظ #الأحساء ، "اليوم السبت " في مقر المحافظة ، شعلة دورة الألعاب السعودية 2023، من لاعب البولينج السعودي عبدالرحمن الخليوي ولاعبة الكاراتيه مريم آل صلاح في إطار الجولة الترويجية للشعلة، وذلك بحضور عددٍ من الرياضيين… pic.twitter.com/VaoqcJ7G0V — أحمد بن جاسم الجاسم (@ahmedaljassim00) November 11, 2023

تهدف جولة الشعلة لهذا العام إلى زيارة أبرز المعالم الثقافية والتاريخية والحضارية والسياحية في المملكة العربية السعودية، وتشمل مساراً يمتد عبر 66 معلماً شهيراً في جميع أنحاء البلاد، حيث يرافق الشعلة عدد من الأبطال والمؤثرين في المجتمع، الذين قدموا وجهة نظرهم حول أهمية الألعاب السعودية وتأثيرها على تعزيز الرياضة والسياحة في المملكة.

بطل لعبة البولينج عبدالرحمن الخليوي 🎳 حقق البرونزية في بطولة العالم للشباب

وحقق المركز الأول في #دورة_الألعاب_السعودية 2022 🤩 يسلّم شعلة الفخر لمحافظ الأحساء صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر 🔥🇸🇦 📍إمارة محافظة الأحساء #بيننا_أبطال pic.twitter.com/ee8l7fS3I6 — دورة الألعاب السعودية (@TheSaudiGames) November 11, 2023

تُعد الألعاب السعودية 2023 جزءاً من رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الرياضة والثقافة في المملكة، من المتوقع أن تستقطب الدورة الرياضية العالمية عدداً كبيراً من الرياضيين والجماهير من مختلف أنحاء العالم، مما يعزز السياحة الرياضية ويساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي.

بطلة الكاراتيه مريم آل صلاح حاملةً الشعلة 🔥🇸🇦 💪🏻 حققت الذهبية في بطولة المملكة الثانية 2023 حققت الفضية في ⬇️ • #دورة_الألعاب_السعودية 2022

• بطولة غرب آسيا 2022

•بطولة المملكة الثالثة 2023

•بطولة المملكة الرابعة 📍إمارة محافظة الأحساء#بيننا_أبطال pic.twitter.com/UqqicMIQbY — دورة الألعاب السعودية (@TheSaudiGames) November 11, 2023

تأتي زيارة الشعلة إلى محافظة الأحساء كجزء من الجولة الترويجية التي تستهدف التعريف بالدورة الرياضية وجذب اهتمام الجماهير والرياضيين، تمت زيارة عدد من المواقع الأثرية الشهيرة مثل قصر إبراهيم التاريخي وجبل القارة، مما يسلط الضوء على التراث الثقافي والتاريخي للمنطقة.

من جانبه، أعرب الأمير سعود بن طلال بن بدر عن امتنانه للدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي في المملكة من قبل القيادة السعودية، وأشاد بجهود وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية في تطوير الرياضة المحلية ودعم الأحداث الرياضية الكبرى.

يجب أن يُذكر أن الألعاب السعودية تعتبر مناسبة هامة للرياضيين السعوديين، حيث يتنافسون في مختلف الرياضات ويعرضون مواهبهم ومهاراتهم أمام الجماهير المحلية والعالمية، ومن المتوقع أن تسهم الألعاب السعودية في رفع مستوى الرياضة في المملكة وتشجيع الشباب على المشاركة وممارسة الرياضة بانتظام.

تتجاوز أهمية الألعاب السعودية البُعد الرياضي، حيث تساهم في تعزيز الصورة الإيجابية للمملكة وزيادة الوعي العالمي بثقافتها وتراثها، بفضل التنظيم المبهر والجهود المبذولة، تستعد السعودية لاستقبال الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى وتعزيز مكانتها كوجهة رياضية رائدة.

تُعد تسليم شعلة الألعاب السعودية 2023 في محافظة الأحساء بمثابة بداية مشوار مثير لهذه الدورة الرياضية المهمة، ستستمر الشعلة في جولتها الترويجية عبر المملكة، حيث ستمر بالعديد من المواقع السياحية والثقافية الرائعة، ستكون هذه الجولة فرصة للجماهير للتعرف على الألعاب السعودية وللمشاركة في هذا الحدث الرياضي الكبير.

من المتوقع أن تشهد الألعاب السعودية 2023 مشاركة واسعة من الرياضيين السعوديين الموهوبين في مختلف الرياضات، سيتنافس الرياضيون في فئات مختلفة، بدءاً من الألعاب الجماعية مثل كرة القدم وكرة السلة، وصولاً إلى الرياضات الفردية مثل السباحة والجمباز والتنس، ستكون الألعاب السعودية منصة مثالية لعرض مواهب الرياضيين السعوديين وتحقيق الإنجازات البارزة على المستوى الوطني والدولي.