مجموعة من الأحداث الجديدة في النادي الأهلي السعودي بعد التعادل مع ضمك

شهد نادي أهلي جدة السعودي في الساعات الأخيرة الكثير من الأحداث البارزة خلال مسيرة الفريق في هذا الموسم بعدما فشل في تحقيق الفوز على ضمك لتنتهي المباراة بالتعادل بين الفريقين في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر في الدوري السعودي للمحترفين.

الصورة من موقع يلا كورة

وبهذا التعادل المخيب لآمال جماهير أهلي جدة يحتل النادي المركز الثالث في ترتيب دوري روش السعودي للمحترفين برصيد 26 نقطة استطاع جمعها بعد مرور 12 جولة نجح خلالها الفريق في الفوز في سبعة مباريات وتعادل في مباراتين بينما خسر في ثلاث مباريات.

تصريحات رياض محرز

وبعد هذه المباراة صرح النجم الجزائري رياض محرز لاعب أهلي جدة بأن فريقه استحق الفوز بهذه المباراة بفارق ثلاثة أهداف أو أربعة ولكن الفريق المنافس عاد لهذه المباراة وتعادل مشيراً إلى أن الأمر في غاية الصعوبة والإحباط، لأنه يتكرر كل مباراة حيث يتعرض الفريق للتعادل أو الخسارة في النهاية.

إصابة سانت ماكسيمان

والجدير بالذكر أن اللاعب الفرنسي سانت ماكسيمن غادر المباراة في الدقيقة 32 بسبب الإصابة التي تعرض لها، وحتى الآن لم يكشف نادي أهلي جدة عن نتيجة الفحوصات الطبية الأولية للاعب.

فترة التوقف الدولي

والجدير بالذكر أن النجم الإيفواري فرانك كيسي يتواجد في قائمة منتخب بلاده ساحل العاج، وكذلك الحارس السنغالي إدوارد ميندي والذي يتواجد ضمن قائمة منتخب بلاده السنغال، وكذلك الظهير المقدوني جاني أليوسي في فترة التوقف الدولي القادمة.