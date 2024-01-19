“مجموعة مصر” نتيجة الرأس الأخضر وموزمبيق اليوم الجمعة 2024/1/19 بكأس أمم أفريقيا

ينتظر الجمهور المصري معرفة نتيجة الرأس الأخضر وموزمبيق، حيث أُقيمت المباراة عصر اليوم الجمعة الساعة 15.30 بتوقيت القاهرة، ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثانية رفقة منتخبات غانا وكاب فيردي (الرأس الأخضر) وموزمبيق وبعد تعادل المنتخب المصري في أول مباراتين ازدادت المنافسة في المجموعة، حيث تؤثر نتيجة المباراة على ترتيب المجموعة.

نتيجة الرأس الأخضر وموزمبيق

نتيجة الرأس الأخضر وموزمبيق

انتهت مباراة كاب فيردي (الرأس الأخضر) بالفوز على حساب موزمبيق إذ انتهت المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، ليرتفع نقاط منتخب الرأس الأخضر ويتصدر المجموعة الثانية فيما يأتي المنتخب المصري في المركز الثاني، وأحرز منتخب كاب فيردي هدفي المباراة في الدقيقة ’32’ للاعب بيبي، والدقيقة ’51’ ريان مينديز، وكيفين بينا الدقيقة ’69’، لتنتهي المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

هدف! ⚽️ 🇨🇻- 3

🇲🇿 – 0 كيفين بيريرا يُضيف الهدف الثالث لكاب فيردي من تسديدة لا تُصد ولا تُرد! 🔥#TotalEnergiesAFCON2023 | #أمم_إفريقيا_2023 | #CPVMOZ pic.twitter.com/0StRxW21yS — CAF – عربي (@caf_online_AR) January 19, 2024

ترتيب مجموعة مصر في أفريقيا

بعد نهاية مباراة الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية والتي تضم منتخب مصر يأتي ترتيب المنتخبات بالمجموعة كالتالي:

الترتيب المنتخب لعب فوز تعادل خسارة نقاط 1 الرأس الأخضر 2 2 0 0 6 2 مصر 2 0 2 0 2 3 غانا 2 0 1 1 1 4 موزمبيق 2 0 1 1 1

فرص مصر في التأهل

ضمن منتخب الرأس الأخضر التأهل للدور القادم من البطولة وذلك بعد الفوز في مباراة موزمبيق، بينما زادت المنافسة في التأهل بين منتخب مصر وغانا وموزمبيق، حيث يحتاج المنتخب المصري للفوز في المباراة القادمة أمام كاب فيردي من أجل التأهل مباشرة دون حسابات أخرى، وفي حالة التعادل تكون أمامه فرصة من خلال تعادل موزمبيق وغانا أو المنافسة على التأهل أفضل ثالث، إذ يتأهل أربعة فرق من 6 أصحاب المركز الثالث بكل مجموعة.