مجموعة مصر… انتظام نجم المنتخب الغاني في التدريبات قبل السفر لكوت ديفوار اليوم الأربعاء 10/1/2024

انضم لاعب المنتخب الغاني محمد قدوس إلى تدريبات المنتخب قبل أيام من انطلاق بطولة أمم أفريقيا في كوت ديفوار2024

ويقع المنتخب الغاني في المجموعة الثانية مع منتخبات مصر، موزمبيق، كاب فردي.

وانضم محمد قدوس إلى منتخب غانا قد عانا من إصابة بإجهاد عضلي، مما منعه من لعب مباراة نامبيا الودية يوم الاثنين الماضي بسبب الإصابة.

وشارك اللاعب في التدريبات الجماعية يوم الثلاثاء قبل سفره مع البعثة الغانية يوم الخميس.

ويلعب منتخب غانا مباراته الأولى أمام منتخب كاب فيردي يوم الاحد القادم.

وتقام البطولة في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وتقام البطولة من 6 مجموعات، ويتأهل منها 16 فريق إلى الأدوار النهائية.

ويعتبر منتخب مصر هو أكثر المنتخبات تتويجا بالبطولة حيث فاز بها 7 مرات، يليه المنتخب الكاميروني 5 مرات، ثم المنتخب الغاني 4 مرات.

ويحمل لقب النسخة الأخيرة من البطولة المنتخب السنغالي ، ولعب النسخة الأخيرة في الكاميرون، فيما حل المنتخب المصري وصيفا.