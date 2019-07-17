مجموعة سوريا في تصفيات كأس العالم 2022 قد تضم قوى آسيوية كبيرة

بعد أن وضعت القرعة منتخب سوريا في المستوى الثاني، فسوف يكون على قمة مجموعة سوريا في تصفيات كأس العالم 2022 منتخب آسيوي قوي من أصحاب المستوى الأول، لكن منتخب نسور قاسيون قادر على خوض التصفيات القادمة بقوة، والتأهل للمرحلة الفاصلة والأخيرة، هذا وتقام قرعة تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، صباح اليوم الأربعاء 17 يوليو 2019 في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، ويحضر مبعوث اتحاد كرة القدم السوري مراسم تلك القرعة المرتقبة.

مجموعة منتخب سوريا في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا

سوف تضم مجموعة منتخب سوريا في تصفيات كأس العالم 2022 منتخب من المستوى الأول، حيث يضم هذا المستوى منتخبات: كوريا الجنوبية، اليابان، أستراليا، السعودية، الإمارات، إيران، قطر، الصين.

بينما لن يتواجد في مجموعة سوريا منتخبات المستوى الثاني وأبرزهم منتخب أوزبكستان، من أقوى منتخبات المستوى الثالث البحرين وفلسطين، ومن أقوى منتخبات المستوى الرابع منتخب الكويت، لكن باقي المنتخبات ستكون سهلة أمام المنتخب السوري في طريقة للتأهل للمرحلة الحاسمة.

يشارك في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا 40 منتخب، يصعد إلى المرحلة الحاسمة 12 منتخب وهم أوائل المجموعات الثمانية وأفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني، يقود المنتخب السوري المدير الفني الوطني فجر إبراهيم، وخاض المنتخب مباريات تجريبية عديدة استعدادا للتصفيات، وأبرزها كانت المشاركة في دورة الهند الدولية.