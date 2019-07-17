مجموعة العراق في تصفيات كأس العالم 2022 سوف تضم أحد منتخبات آسيا الكبيرة

تقام قرعة تصفيات كأس العالم 2022 آسيا اليوم الأربعاء 17 يوليو 2019 في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، ومنتخب العراق الأول سيكون ضمن المنتخبات المتنافسة على التأهل لمونديال قطر، بعد الإعلان عن نظام القرعة، فسوف تضم مجموعة العراق في تصفيات كأس العالم 2022 أحد منتخبات آسيا الكبرى، مما سيصعب مهمة المنتخب العراقي، ولكن نجوم أسود الرافدين قادرين على الفوز بأي تحدي، يذكر أنه يتأهل من المرحلة القادمة للتصفيات إلى المرحلة الأخيرة، أوائل المجموعات الثمانية، وأفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني.

مجموعة العراق في تصفيات كأس العالم 2022 تضم منتخب قوي

أوقعت القرعة منتخب العراق في المستوى الثاني، وسيكون في مجموعته منتخب من المستوى الأول، حيث يضم المستوى الأول منتخبات: اليابان، كوريا الجنوبية، أستراليا، السعودية، إيران، الإمارات، الصين، قطر.

بينما منتخبات المستويات الثالث والرابع والخامس ليست بالقوية، لكن توجد منتخبات سهلة جدا، وفي حال وقوعها في مجموعة العراق في تصفيات كأس العالم 2022 سيكون الطريق سهل وممهد للوصول إلى المرحلة الأخيرة والفاصلة من التصفيات.

يقود منتخب العراق في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا المدير الفني السلوفيني كاتانيتش، هذا ويخوض منتخب العراق خلال الفترة القادمة بطولة غرب آسيا، لتجهيز المنتخب لمباريات التصفيات، يذكر أن التصفيات ستبدأ رسميا في سبتمبر 2019 القادم.