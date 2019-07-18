ما هي منتخبات مجموعة السودان في تصفيات كأس الأمم الأفريقية الكان 2021 هو السؤال الهام والذي يشغل تفكير كل جماهير كرة القدم السودانية الآن بعد سحب قرعة التصفيات رسميا، هذا وقد أوقعت القرعة منتخب السودان في مجموعة صعبة جدا، بعدما جاء المنتخب السوداني في المستوى الثالث، فجاء معه منتخب من المستوى الأول، وآخر من المستوى الثاني، تقام بطولة الكان القادمة في دولة الكاميرون صيف 2021 بمشاركة 24 منتخبا لثاني مرة في تاريخ البطولة.

مجموعة السودان في الكان 2021 التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية القادمة

أوقعت القرعة منتخب السودان في المجموعة الثالثة القوية في تصفيات الكان 2021 الطريق إلى الكاميرون وكأس الأمم الأفريقية القادمة، وضمت مجموعة السودان منتخب غانا ومنتخب جنوب أفريقيا، ومعهم منتخب رابع المجموعة يصعد من الأدوار التمهيدية، هذا وعلى منتخب السودان التفوق على جنوب أفريقيا أو غانا أو كلاهما لبلوغ نهائيات الكان.

نظام تصفيات كأس الأمم الأفريقية الكان 2021

كما ذكرنا يتأهل إلى الكان 24 منتخب، تم تقسيم منتخبات القارة على 5 مستويات، الدور التمهيدي الأول تتقابل منتخبات المستوى الخامس معا، والفائز يتأهل للدور التمهيدي الثاني ليقابل كل منتخب متأهل منتخب من المستوى الرابع، دور المجموعات والذي يتواجد به منتخب السودان مباشرة، يتكون من 12 مجموعة، بنهايته، يصعد أول وثاني كل مجموعة للكان 2021.