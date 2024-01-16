مجموعة الجزائر.. موريتانيا تخسر في الوقت القاتل أمام بوركينا فاسو

استهل منتخب موريتانيا، مشواره في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2023، المقامة حاليا في كوت ديفوار، بخسارة قاتلة بهدف دون رد 0-1 أمام بوركينا فاسو، اليوم الثلاثاء، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات.

من لقاء موريتانيا وبوركينا فاسو - مصدر الصورة: حساب الكاف على تويتر

وسيطر التعادل السلبي على نتيجة المباراة في الشوط الأول، وسط صمود من لاعبي المنتخب الموريتاني أمام هجمات لاعبي بوركينا فاسو.

وطالب لاعبو بوركينا فاسو باحتساب ركلة جزاء لصالحهم في الدقيقة 90، لكن حكم اللقاء أشار بمواصلة اللعب، قبل اللجوء إلى تقنية الفيديو لرؤية العرقلة، قبل حسم القرار باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع (90+3).

وسدد بيرتراند تراوري لاعب بوركينا فاسو، ركلة الجزاء بنجاح، لتصبح النتيجة 1-0 لصالح خيول بوركينا فاسو.

وارتفع رصيد بوركينا فاسو إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة، بفارق نقطتين عن الجزائر وأنجولا.

ويقع منتخب موريتانيا في المجموعة الرابعة رفقة الجزائر وأنجولا وبوركينا فاسو.

وكان منتخب الجزائر قد استهل مشواره في كأس أمم أفريقيا، بالتعادل الإيجابي 1-1 مع أنجولا، أمس الإثنين.

يذكر أن القمري أمير عبدو المدير الفني لمنتخب موريتانيا، قد دفع بتشكيلة أساسية لمواجهة بوركينا فاسو، نشرها حساب الاتحاد الموريتاني لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، على النحو التالي:

بابكر نياس، علي أعبيد، عمر جاساما، الأمين با، جسوما فوفانا، حمى الطنجي