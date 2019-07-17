مجموعة الإمارات في تصفيات كأس العالم 2022 “آسيا” ستكون متوازنة

تقام في مدينة كوالالمبور عاصمة ماليزيا، اليوم الأربعاء 17 يوليو 2019، قرعة تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، ومكان القرعة هو مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مجموعة الإمارات في تصفيات كأس العالم 2022 من المرتقب أن تكون مجموعة متوازنة، بعدما وضعت القرعة منتخب الإمارات في المستوى الأول، طبقا لآخر تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم للمنتخبات الآسيوية على مستوى العالم، مما يعني عدم وجود أي من منتخبات آسيا القوية في مجموعة الإمارات، يذكر أنه يتأهل من المرحلة القادمة للمرحلة الأخيرة من التصفيات 12 منتخب وهم أوائل المجموعات الثمانية وأفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني.

مجموعة الإمارات في تصفيات كأس العالم 2022 “آسيا”

سيكون منتخب الإمارات على قمة مجموعته، ولن يكون معه أي من منتخبات المستوى الأول، أي سيبتعد المنتخب عن ملاقاة أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، وستضم مجموعة منتخب الإمارات في تصفيات كأس العالم 2022 منتخب من كل مستوى أدني، المستوى الثاني والثالث والرابع والخامس، منتخبات المستوى الثاني أقواها منتخب أوزبكستان والعراق وسوريا والأردن وعمان ومن أقوى منتخبات المستوى الثالث فلسطين والبحرين، بينما من منتخبات المستوى الرابع القوية يأتي منتخب الكويت فقط، بينما باقي المنتخبات ليست بالقوية.

منتخب الإمارات الأول، يخوض الآن معسكر تدريبي بجمهورية النمسا، تحت قيادة المدير الفني الهولندي المخضرم بيرت فان مارفيك، وستعود بعثة المنتخب للإمارات في الثلث الأخير من يوليو الجاري، يذكر أن مباريات الإمارات في تصفيات كأس العالم 2022 تبدأ في شهر سبتمبر 2019 القادم.