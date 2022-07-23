مجلس إدارة سيراميكا كيلوباترا يطلب إبعاد الحكم محمود البنا عن مبارياته وحكمين أخرين

تعرض فريق سيراميكا كيلو باترا في الفترة الأخيرة لعدة هزائم في مباريات الدوري المصري الممتاز الأخيرة، حيث خسر الفريق من نادي المصري مؤخراً بنتيجة ثقيلة حيث خسر بأربعة أهداف مقابل هدف، ويرى مجلس الإدارة أن النادي يتعرض لظلم تحكيمي واضح في الفترة الأخيرة من مباريات الدوري المصري الممتاز.

سيراميكا يطالب بإبعاد البنا عن تحكيم مبارياته

طالب مجلس إدارة نادي سيراميكا كيلو باترا بإبعاد كلاً من الحكم محمود البنا والحكم وليد عبد الرازق والحكم أمين عمر عن تحكيم المباريات المتبقية في الدوري المصري الممتاز، حيث تعرض الفريق لأخطاء تحكيمية في أخر مباريات الفريق بسبب الحكام الثلاثة على حسب ما يرى مجلس إدارة النادي، ويأمل النادي في الحصول على كل حقوقه في المباريات وعدم التعرض لظلم قد يغير نتائجه وموقفه في الدوري المصري الممتاز، ويجهز النادي طلباً رسمياً لاتحاد الكرة.

موقف سيراميكا في الدوري المصري

وخسر فريق سيراميكا كيلو باترا في المباراة الأخيرة أمام نادي المصري بأربعة اهداف مقابل هدف في الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، ويحتل نادي سيراميكا كيلو باترا المركز التاسع في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة جمعهم من 26 مباراة خاضها في بطولة الدوري، بينما يأتي فريق المصري البور سعيدي في المركز العاشر برصيد 31 نقطة من 26 مباراة أيضاً، ويسعى نادي المصري في العودة إلى المنافسة على مراكز متقدمة بعد تولي الكابتن حسام حسن القيادة الفنية للفريق.