مجلة فوربس : ليونيل ميسي أكثر الرياضيين دخلًا في العالم لعام 2022 ..كم تبلغ ثروته ؟

تمكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من الحصول على كنزه المفقود، وذلك بعد أن تمكن من الحصول على لقب كأس العالم قطر 2022 بعد الفوز في المباراة النهائية على المنتخب الفرنسي، وانتظر النجم الأرجنتيني 20 عامًا كاملًا تمكن خلالها من حصد جميع الألقاب، وتحطيم الكثير من الأرقام القياسية.

ويعتبر ميسي واحدًا من أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ، حيث تمكن من تحقيق لقب أفضل لاعب في العالم 7 مرات ” الكرة الذهبية “، وهو يعتبر اللاعب الوحيد الذي وصل إلى هذا الإنجاز.

وتبعًا للمجلة الشهيرة ” فوربس ” فإن النجم الأرجنتيني ميسي يحتل المركز الأول كأعلى الرياضيين أجرًا في عام 2022، حيث يصل الدخل السنوي للاعب حوالي 130 مليون دولار أمريكي ” 75 مليون من كرة القدم، 55 مليون بعيد عن عالم الرياضة ”

ووفقًا لما ذكرته المؤسسة الشهيرة ” sssamiti ” فإن ليونيل ميسي تصل الثروة الخاصة به ما يزيد عن 620 مليون دولار أمريكي، وهو الأمر الذي يجعله واحدًا من أغنى لاعب كرة قدم في العالم.