متى ينتهي التوقف الدولي لدوري روشن 2023 – 2024 وما أسبابه وما عدد الأيام لكل فريق؟

شغل بال متابعي الدوري السعودي للمحترفين 2023 التوقف الدولي لدوري روشن بعد اشتعال الحماسة في المباريات، وقد تقدم فريق الهلال السعودي للمرة الأولى على الاتحاد في جدول أهداف الدوري، وترقبت الجماهير والفرق أداء متميز للاعبيها في المباريات المقبلة، ويتطلع الجمهور للتعرف على أيام التوقف الدولي ومواعيد العودة من جديد.

أبرام صفقات اللاعبين الجديدة في الدوري السعودي

المدير الفني للمنتخب الوطني السيد "روبرتو مانشيني" يصل الرياض 🤩 pic.twitter.com/QpUjFxVmDW — المنتخب السعودي (@SaudiNT) August 28, 2023

تستمر الفرق السعودية الكبيرة في البحث عن أكبر وأبرز الاعبين العالميين لضمهم إلى فرقهم، وذلك لاجتذاب الشعبية الأكبر للدوري السعودي عالميا وأيضا إضافة طاقة إضافية للفرق لإحراز المراكز الأفضل لها، حيث كانت صفقات النصر السعودي والهلال واتحاد جدة وفريق الشباب والخليج من أبرز الصفقات التي أضافة قيمة وطاقة للفرق، وتسعى الفرق لإتمام الاستفادة من تلك الصفقات بعد عودة الدوري من جديد، ومن أبرز الصفقات:

انضمام اللاعب البرازيلي نيمار لموسمين كرويين إلى نادي الهلال السعودي.

التعاقد مع اللاعب السنغالي ساديو ماني مع فريق النصر السعودي.

وتعاقد الاتحاد السعودي مع كل من فابينو وكريم بانزيما.

سبب توقف الدوري

كان سبب التوقف الدولي أو ما يسمى بتوقف الفيفا ليشترك اللاعبين مع فرقهم التي أتوا منها، في الدوري الأوروبي “يويفا”، ولذلك تتوقف المباريات في الدوري السعودي لحين انتهاء عطلة الفيفا وعودة اللاعبين من جديد.

مواعيد عطلة الفيفا

التوقف يبدأ من التوقف يون حتى فترة التوقف من تاريخ الاثنين 4 سبتمبر / أيلول 2023. حتى الثلاثاء تاريخ 12 سبتمبر / أيلول 2023 9 أيام من تاريخ الاثنين 9 أكتوبر / تشرين الأول 2023. حتى الثلاثاء 17 أكتوبر / تشرين الأول 2023 9 أيام من تاريخ الاثنين 13 نوفمبر / تشرين الثاني 2023. حتى الثلاثاء 21 نوفمبر / تشرين الثاني 2023 9 أيام من تاريخ 28 ديسمبر / كانون الأول 2023. حتى 15 فبراير / شباط 2024 48 يوماً من تاريخ الاثنين 18 مارس / آذار 2024. حتى تاريخ 26 مارس / آذار 2024. 9 أيام من تاريخ الاثنين 03 يونيو / حزيران 2024. حتى تاريخ الثلاثاء 11 يونيو / حزيران 2024. 9 أيام من تاريخ الاثنين 02 سبتمبر / أيلول 2024. حتى تاريخ الثلاثاء 10 سبتمبر / أيلول 2024. 9 أيام من تاريخ الاثنين 07 أكتوبر/ تشرين الأول 2024. حتى الثلاثاء 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2024. 9 أيام من تاريخ الاثنين 11 نوفمبر / تشرين الثاني 2024. حتى تاريخ الثلاثاء 19 نوفمبر / تشرين الثاني 2024. 9 أيام

وجدير بالذكر أن قائمة اللاعبين التي أضيفت لفرق الدوري قد أضافت كثيرا بالرغم من إصابة كريم بنزيما وعدم مشاركته في أي مباراة منذ إبرام صفقته الأخيرة.