متى يعود مرموش للعب مع السيتي؟.. تقرير يكشف التفاصيل

أعلنت عدة تقارير إعلامية إنجليزية، أن عمر مرموش نجم منتخب مصر يتجهز للعودة إلى تدريبات ومباريات فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في توقيت مثالي، بينما لا يزال يواصل رحلة التعافي من الإصابة التي تعرض لها في أربطة الركبة الشهر الماضي.

عمر مرموش يقترب من العودة

وقال تقرير صادر عن موقع “eplindex”، “زادت إصابة عمر مرموش في أربطة الركبة مع منتخب مصر ضد بوركينا فاسو في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، من متاعب المدرب الإسباني بيب جوارديولا في اختيار التشكيلة، لاسيما وأن النجم المصري بدأ يشكل ثنائيًا ناجحاً مع هالاند في ظل السرعة والتحركات المميزة داخل أرض الملعب التي يتمتع بها”.

وتابع التقرير ، “عودة عمر مرموش المتوقعة ستكون في الخامس من أكتوبر الجاري أمام برينتفورد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذا يعني أن النجم المصري سيعود في توقيت مثالي حيث يدخل مانشستر سيتي في فترة صعبة من المباريات في المسابقات المحلية والأوروبية”.

السيتي يستعيد نجومه قبل المواجهات الحاسمة

وأضاف الموقع، “عودة رودري للمشاركة في المباريات، إلى جانب العودة المنتظرة للنجم المصري عمر مرموش، يمنح جوارديولا أبعادًا تكتيكية جديدة مع اقتراب النادي من مواجهات حاسمة في دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز”.

وأنهى الموقع تقريره قائلا، “يأمل المشجعون أن يحمل شهر أكتوبر ليس فقط تعزيزاتٍ جديدة، بل زخمًا متجددًا أيضًا، إذا استعاد رودري كامل لياقته البدنية، وواصل عمر مرموش العمل من حيث توقف، فقد تتحسن حظوظ مانشستر سيتي على جميع الأصعدة بشكل ملحوظ”.

ومن المقرر أن يلاقي مانشستر سيتي كلًا من برينتفورد وإيفرتون وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج“، بينما يلعب مع فياريال الإسباني في دوري أبطال أوروبا، وسوانزي سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية خلال شهر أكتوبر الحالي.