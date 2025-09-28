متى يعود عمر مرموش للملاعب؟.. تقرير إنجليزي يكشف الحقيقة

ينتظر عشاق ومحبي وجمهور كرة القدم المصري عودة الدولي عمر مرموش للملاعب بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال مشاركته الأخيرة مع منتخب مصر، إذ يتوقع نادي مانشستر سيتي أن يكون اللاعب جاهزًا للمشاركة عقب فترة التوقف الدولي في أكتوبر المقبل.

متى يعود ؟

ووفقًا لما جاء في تقارير صحفية إنجليزية، فإن مرموش قد يلحق بمباراة برينتفورد يوم 5 أكتوبر، غير أن السيناريو الأقرب هو ظهوره في مواجهة إيفرتون المقررة يوم 18 أكتوبر على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وينتظر السيتي عودة ثلاثة لاعبين آخرين من الإصابة إلى جانب مرموش، وهم: ريان شرقي، ريان آيت نوري، وعبد القادر خوسانوف، حيث يواصل الرباعي برامجهم التأهيلية أملاً في استعادة جاهزيتهم الكاملة قبل منتصف الشهر المقبل.

متى يتعافي شرقي ؟

وبحسب التقرير فإن شرقي يقترب من التعافي من إصابة في الفخذ، ومن المرجح أن يعود ضد إيفرتون.

و يعاني آيت نوري من إصابة في الكاحل، وقد يعود للتدريبات قبل منتصف أكتوبر.

وغاب خوسانوف عن المباريات الأخيرة، وموعد عودته الأقرب أيضًا أمام إيفرتون.

و يخضع النرويجي إيرلينج هالاند لفحوص طبية بعد إصابته في الظهر أمام أرسنال، بينما يواصل الكرواتي ماتيو كوفاسيتش رحلة التعافي من إصابة طويلة في وتر أخيل.

وعقب عودة مرموش والرباعي المصاب، يأمل بيب جوارديولا في استعادة توازن تشكيلته بعد فترة من الغيابات المؤثرة، استعدادًا لمواصلة الصراع على صدارة البريميرليج.