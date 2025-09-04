متى يعتزل ميسي؟.. مدرب الأرجنتين يجيب

علق المدرب ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، على موعد إعتزال قائد المنتخب قائلًا أن قائد التانجو ليونيل ميسي هو الوحيد من لديه الحق فى تحديد موعد اعتزاله، مؤكدًا أن المنتخب سيواصل الاستمتاع بوجود الأسطورة ما دام ضمن صفوفه.

ويتجهز النجم والأسطورة ميسي، الذي سيبلغ 39 عامًا في صيف 2026، للمشاركة في بطولة كأس العالم قبل اعتزاله اللعب الدولي، مع توقع أن تكون مباراة تصفيات كأس العالم ضد فنزويلا من بين آخر مبارياته الدولية في الأرجنتين.

وأضاف سكالوني في تصريحات صحفية، “ميسي لا يزال يُحدث الفارق، هكذا هي الأمور، لقد نال ميسي الحق فى تحديد موعد اعتزاله، دعونا نستمتع بميسي ما دام معنا”.

ومن جهة أخرى، تطرق سكالوني لزميله رودريجو دي بول، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، مؤكدًا أن الأداء هو المعيار وليس مكان اللعب: “إذا استمر على نفس النهج، فسيبقى ضمن المنتخب، نعرف أسلوبه في التدريب وكيف يعتني بنفسه”.

ويستمر كلًا من ميسي ودي بول بتمثيل الأرجنتين على الرغم من خسارتهما نهائي كأس الدوري عام 2025، مع استمرار الإشارات إلى احتمال تمديد عقد ميسي مع ناديه في فلوريدا قبل اعتزاله.

ويملك ميسي، الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات، 193 مباراة دولية و112 هدفًا.