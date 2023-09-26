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متى يرحل عن الهلال؟.. نيمار يبدأ خطوات العودة لناديه السابق

محمود محمد عبد العال

بدأ نيمار جونيور نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خطوات العودة إلى ناديه السابق، رغم انضمامه للزعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة قياسية لوصيف العالم.

البرازيلي نيمار جونيور بقميص الهلال - مصدر الصورة: Tangkapan Layar / YouTube Cerita BOLA.

البرازيلي نيمار جونيور بقميص الهلال - مصدر الصورة: Tangkapan Layar / YouTube Cerita BOLA.

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متى يرحل نيمار عن الهلال؟

ووفقًا لما أوضحته صحيفة “سبورت” الكتالونية، يخطط نيمار لمغادرة الهلال السعودي قبل نهائيات كأس العالم 2026، حيث بدأ اتصالاته بالفعل للعودة إلى فريقه الأسبق سانتوس البرازيلي.

وأكدت الصحيفة على رغبة قائد السيليساو في العودة إلى سانتوس والرحيل عن الهلال بنهاية الموسم المقبل، وهو العقد الذي أبرمه مع الزعيم، ولكن دون تفعيل خيار التجديد لعام ثالث.

صورة نيمار جونيور لاعب الهلال - مصدر الصورة: الحساب الرسمي لنادي الهلال السعودي على تويتر.
صورة نيمار جونيور لاعب الهلال – مصدر الصورة: الحساب الرسمي لنادي الهلال السعودي على تويتر.

وشددت الصحيفة أن نيمار تواصل مع والده وبعض مسؤولي نادي سانتوس للبدء في خطوات عودته، حيث يرغب في تكرار ما فعله مواطنه روبينيو قبل مونديال 2010.

والمفاجأة التي كشفتها الصحيفة، تتمثل في كون اللاعب رفض التوقيع على عقد لمدة 4 أعوام، وهو العرض الذي قدمه نادي الهلال، ولكن اللاعب فضل التوقيع على عامين فقط مع وجود خيار التمديد لعام إضافي.

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محمود محمد عبد العال

حاصل على ليسانس اللغات والترجمة، جامعة الأزهر الشريف.
كاتب رياضي وتقني منذ 4 سنوات.
أعمل في موقع نجوم مصرية والفجر الرياضي والمايسترو الرياضي وسعودي فايف.
عملت من قبل في عدة مواقع إلكترونية وهي: بلس 90، في المدرج، كورة جيت.

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