متى يرحل عن الهلال؟.. نيمار يبدأ خطوات العودة لناديه السابق

بدأ نيمار جونيور نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خطوات العودة إلى ناديه السابق، رغم انضمامه للزعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة قياسية لوصيف العالم.

البرازيلي نيمار جونيور بقميص الهلال - مصدر الصورة: Tangkapan Layar / YouTube Cerita BOLA.

متى يرحل نيمار عن الهلال؟

ووفقًا لما أوضحته صحيفة “سبورت” الكتالونية، يخطط نيمار لمغادرة الهلال السعودي قبل نهائيات كأس العالم 2026، حيث بدأ اتصالاته بالفعل للعودة إلى فريقه الأسبق سانتوس البرازيلي.

وأكدت الصحيفة على رغبة قائد السيليساو في العودة إلى سانتوس والرحيل عن الهلال بنهاية الموسم المقبل، وهو العقد الذي أبرمه مع الزعيم، ولكن دون تفعيل خيار التجديد لعام ثالث.

وشددت الصحيفة أن نيمار تواصل مع والده وبعض مسؤولي نادي سانتوس للبدء في خطوات عودته، حيث يرغب في تكرار ما فعله مواطنه روبينيو قبل مونديال 2010.

والمفاجأة التي كشفتها الصحيفة، تتمثل في كون اللاعب رفض التوقيع على عقد لمدة 4 أعوام، وهو العرض الذي قدمه نادي الهلال، ولكن اللاعب فضل التوقيع على عامين فقط مع وجود خيار التمديد لعام إضافي.