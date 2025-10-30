أخبار الرياضة

متى يتسلم كيليان مبابي جائزة الحذاء الذهبي؟

محمود محمد عبد العال

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، أن نجمه الفرنسي كيليان مبابي سيتسلم جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية عن موسم 2024-2025، وذلك خلال حفل رسمي يقام غدًا الجمعة 31 أكتوبر في العاصمة الإسبانية مدريد.

حفل تسليم الجائزة

وأوضح النادي الملكي في بيانه الرسمي أن مراسم تسليم الجائزة ستقام في المقصورة الشرفية لملعب سانتياجو برنابيو، المعقل التاريخي لريال مدريد، في تمام الساعة 1:30 ظهرًا بالتوقيت المحلي (2:30 بتوقيت مكة المكرمة).

وتُمنح هذه الجائزة من قبل رابطة الصحافة الرياضية الأوروبية (European Sports Media)، التي تختار سنويًا اللاعب الأكثر تسجيلًا للأهداف في الدوريات الأوروبية الكبرى.

حضور شخصيات بارزة في الحفل

ومن المقرر أن يشهد الحدث حضورًا لعدد من الشخصيات الرياضية والإدارية البارزة، على رأسهم فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، وخوان إغناسيو غاياردو ممثل رابطة الصحافة الرياضية الأوروبية، إلى جانب تشابي ألونسو المدير الفني للفريق الأول، وعدد من لاعبي ريال مدريد الحاليين.

وسيحظى الحفل بتغطية إعلامية موسعة من مختلف وسائل الإعلام المحلية والعالمية، نظرًا لأهمية الحدث الذي يحتفي بأحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية في الوقت الحالي.

مبابي.. موسم استثنائي بالأرقام

وكان كيليان مبابي قد قدّم موسمًا مذهلًا مع ريال مدريد العام الماضي، حيث توج هدافًا لبطولة الدوري الإسباني “الليجا” برصيد 31 هدفًا، كما ساهم بشكل فعال في تحقيق الفريق نتائج مميزة على الصعيدين المحلي والأوروبي.

ويُعد هذا التتويج خطوة جديدة في مسيرة النجم الفرنسي مع النادي الملكي، إذ يؤكد مكانته كأحد أبرز اللاعبين في العالم، ويعزز بدايته القوية في مشواره مع ريال مدريد بعد انتقاله من باريس سان جيرمان.

