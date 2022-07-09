يتركز بحث محبي وعشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي من المحيط إلى الخليج، حول معرفة موعد انطلاق مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الجديد 2022/2023.

وصارت مسابقة الدوري السعودي للمحترفين خلال السنوات الماضية قريبة للغاية من الدوريات الأوروبية، وخاصة من ناحية القيمة التسويقية وقوة المنافسة والكم الهائل من نجوم الساحرة المستديرة المحترفين، علاوة على قائمة المدراء الفنيين أصحاب السير الذاتية الحافلة.

ومما يؤكد على تلك النظرية، هو ما حدث خلال الموسم المنصرم 2021-2022 على صعيد بطولة الدوري السعودي، حيث استمرت المنافسة على لقب البطولة (بين الهلال والاتحاد) إلى الجولة الأخيرة، وظل اللقب حائرًا بين الغريمين التقليديين، حتى حسمه الزعيم في نهاية الأمر، وعلاوة على ذلك لم يتم الكشف عن الفرق الهابطة إلى الدرجة الثانية إلا عن الحزم، ثم تلاه الأهلي والباطن في الجولة الأخيرة.

25 أغسطس 📆 بداية موسمنا القادم 2022 – 2023 ⚽️❤️ pic.twitter.com/sqQV8MzI89 — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) May 31, 2022

متى يبدأ الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023؟

أزاح الاتحاد السعودي لكرة القدم الستار مبكرًا، وتحديدًا خلال شهر مايو الماضي عن موعد بداية الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الجديد 2022-2023، وتم تحديد ميعاد البداية ليكون 25 أغسطس 2022، علمًا بأن نهاية مسابقة دوري المحترفين 2021-22 تأخرت حتى يونيو، وهو ما أثر في موعد بداية الموسم الجديد، والذي ينطلق في أغسطس.

ولكن الملاحظ أن الاتحاد السعودي لكرة القدم فضل عدم الإعلان عن موعد انتهاء الدوري السعودي 2022-2023، بسبب التوقفات المؤكدة على مدار الموسم الجديد، وخاصة أن كأس العالم “قطر 2022” سينطلق خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2022، ومع ذلك يتوقع أن ينتهي في موعده الطبيعي الذي اعتاد عليه الجمهور في مايو 2023.

ومن الجدير بالذكر أن الهلال كان قد حسم لقب الدوري السعودي 2022 لصالحه بعد منافسة شرسة مع الاتحاد وحقق لقبه الثامن عشر في تاريخ مشاركاته في دوري المحترفين وهو رقم قياسي فريد، وقد اختتم الزعي الموسم محتلاً المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة، بفارق نقطتين أمام الاتحاد الوصيف.

ما هي الفرق السعودية المتأهلة إلى دوري أبطال آسيا 2022؟

عادة ما يشارك في دوري أبطال آسيا من ناحية فرق الدوري السعودي سنويًا 4 فرق، حيث يكون 3 منها تبدأ مشوارها من دور المجموعات مباشرةً وهم الثلاثي الذي احتل مراكز الصدارة على الترتيب، وفوق ذلك يشارك بطل كأس خادم الحرمين الشريفين للمشاركة في البطولة من الأدوار التمهيدية.

وقد تم تحديد الفرق المشارِكة في النسخة القادمة من دوري أبطال آسيا 2023 بصورة نهائية من فرق الدوري السعودي للمحترفين، وهم على النحو التالي:

الهلال: متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي.

الاتحاد: وصيف جدول ترتيب الدوري السعودي.

النصر: صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة.

الفيحاء: صاحب لقب كأس خادم الملك السعودي.

ما هي الفرق الهابطة والصاعدة إلى الدوري السعودي 2022؟

المعروف أنه يهبط من الدوري السعودي بصورة سنوية 3 فرق، هي الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة في جدول الترتيب، وقد تأكد هبوط الحزم صاحب المركز الأخير بصورة مبكرة منذ الجولات الماضية، ولم يلبث أن لحق بركابه الأهلي صاحب المركز الخامس عشر وقبل الأخير، ثم الفيصلي صاحب المركز الرابع عشر.

وعلى النقيض خطفت 3 فرق بطاقة التأهل إلى دوري المحترفين السعودي 2023، وهذه الفرق هي الخليج الذي حصل على صدارة ترتيب دوري يلو برصيد 66 نقطة، وثم يليه الوصيف العدالة بنفس عدد النقاط؛ لكنه يتأخر بفارق المواجهات المباشرة، وأخيرًا وثالثًا هو الوحدة الذي أنهى موسمه جامعًا 65 نقطة.