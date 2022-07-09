لا صوت يعلو فوق صوت موعد انطلاق بطولة الدوري الإماراتي لكرة القدم “دوري أدنوك للمحترفين” في الموسم الجديد 2022/2023، والتي أصبحت محل متابعة كبيرة من قِبل محبي وعشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء الوطن العربي.

وأعلنت رابطة الأندية الإماراتية للمحترفين لكرة القدم عن موعد انطلاق النسخة الجديدة من بطولة الدوري الإماراتي للمحترفين عن موسم 2022/2023، علمًا بأن نادي العين هو صاحب لقب النسخة الماضية من بطولة الدوري المحلي 2021/2022.

واختتم نادي العين موسمه الماضي محتلا صدارة جدول ترتيب الدوري الإماراتي وفي رصيده 65 نقطة، بعد أن خاض 26 مباراة، استطاع خلالهم أن يحقق الفوز في 20 مباراة مع التعادل في 5 مباريات، وسقط في فخ الخسارة خلال مباراة وحيدة، وقد تفوق على الوصيف “الشارقة” بـ10 نقاط كاملة.

متى يبدأ الدوري الإماراتي “دوري أدنوك للمحترفين” 2022/2023؟

وبحسب ما ذكرته رابطة الأندية الإماراتية للمحترفين بشأن مواعيد جولات الدوري الإماراتي للمحترفين لموسم 2022/2023 فإنه ستبدأ الجولة الأولى من المسابقة يوم 2 من سبتمبر المقبل 2022، على أن يتم إسدال الستار على أحداث بطولة الدوري عند الوصول إلى الجولة الـ26 والأخيرة ويحين موعدها في الـ23 من مايو لعام 2023.

تعرف على مواعيد #دوري_أدنوك_للمحترفين للموسم الجديد 2022-2023 pic.twitter.com/UsB3FiEBzr — دوري أدنوك للمحترفين (@AGLeague) June 25, 2022

وسوف يشهد شهر سبتمبر إقامة 3 جولات من الدوري، قبل أول تجمع للمنتخب الإماراتي يوم 17 من نفس الشهر، بحيث تقام الجولة الثانية يومي 9 و10 سبتمبر والجولة الثالثة يومي 15و16 سبتمبر، بينما ستعود مجريات المسابقة في رابع جولاتها يومي 1 و2 أكتوبر، والجولة الخامسة 7 و8 أكتوبر، وتبدأ المرحلة الأولى من مسابقة كأس رابطة المحترفين، يومي 11 و12 أكتوبر.

وفيما بعد ستقام 3 جولات للدوري الإماراتي خلال النصف الثاني من أكتوبر، حيث الجولة السادسة يومي 15 و16 أكتوبر، والجولة السابعة يومي 22 و23 أكتوبر، والجولة الثامنة يومي 28 و29 أكتوبر، ثم تعود بطولة كأس رابطة المحترفين بالجولة الثانية يومي 1 و2 نوفمبر.

وتبدأ جولتان من الدوري الإماراتي في نوفمبر قبل التوقف الدولي، بحيث تقام الجولة التاسعة يومي 5 و6 نوفمبر، والجولة العاشرة يومي 11 و12 نوفمبر، ويستأنف كأس رابطة المحترفين في مرحلة ربع النهائي (ذهاب يومي 24 و25 نوفمبر – والإياب 11 و12 ديسمبر).

وسوف يعود الدوري المحلي بعد توقف خلال فترة كأس العالم بالجولة 11، والمقرر لها يوما 15 و16 ديسمبر، وتقام الجولة 12 من البطولة يومي 20 و21 من نفس الشهر، ويعود الدوري بعد سلسلة توقفات دولية وصولاً إلى الجولة 15 يومي 12 و13 فبراير 2023، والجولة 16 يومي 17 و18 من نفس الشهر.

ثم نصل إلى الجولة 17 يومي 25 و26 فبراير، والجولة 18 يومي 3 و4 مارس، ويعود الدوري بالجولة 19 يومي 10 و11 مارس، ثم يتوقف الدوري لمشاركة المنتخب في بطولة غرب آسيا للمنتخبات الوطنية التي تستضيفها الدولة.

ويتم استكمال أحداث الدوري المحلي بالوصول إلى الجولة 20 يومي 8 و9 أبريل 2023، ثم الجولة 21 يومي 16 و17 أبريل، ثم يقام ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين يوم 20 أبريل، ثم نعود للدوري بالجولة 22 يومي 24 و25 أبريل، ويقام لقاء العودة لنصف نهائي كأس رابطة المحترفين يوم 2 مايو.

ومن المنتظر أن يكون نهائي الكأس هو يوم 17 مايو، أما الجولة 23 فتقام يومي 5 و6 مايو، والجولة 24 يوم 13 مايو، والجولة 25 يوم 21 مايو، والجولة الـ26 والأخيرة تقام يوم 26 مايو، والذي يعتبر ختام الموسم الرياضي الجديد 2022/2023.