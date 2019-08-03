ننشر موعد مباراة الهلال والأهلي القادمة في دوري أبطال آسيا 2019 دور الستة عشر من البطولة وقمة آسيوية مرتقبة بنكهة سعودية خالصة، حيث يلتقي البطلين في مباراتي ذهاب وعودة، على أن يتأهل الفريق الفائز للدور ربع النهائي، تقام مباراة الذهاب في جدة، بينما يقام لقاء العودة بالرياض، تأهل الهلال السعودي لدور الستة عشر من بطولة آسيا بوصفه بطل المجموعة الثالثة، بينما تأهل الأهلي السعودي لثمن النهائي بوصفه وصيف المجموعة الرابعة، تلك المباراة ستكون بداية افتتاحية الموسم الكروي للفريقين.

موعد مباراة الهلال والأهلي القادمة في آسيا 2019 سيكون موعد صعب على كلا الفريقين، بعد أن دعم كل فريق صفوفه بنجوم وأسماء كبيرة محلية وعالمية، كما تعاقد الهلال مع مدرب روماني صاعد بقوة وهو رازفان لوشيسكو، بينما تعاقد الأهلي مع المخضرم الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، لذا ستكون المواجهة قوية مرتقبة جدا من كل الجماهير السعودية والآسيوية.

متى موعد مباراة الهلال والأهلي القادمة في آسيا 2019

بخصوص قنوات تذيع مباراة الكلاسيكو السعودي في آسيا ستكون قناة bein sports hd2 الناقل الحصري لكل مباريات بطولة دوري أبطال آسيا، يذكر أن كلا الفريقان خاضا معسكر تدريبي خارجي في النمسا قبل بداية الموسم الكروي.

موعد مباراة الهلال والأهلي الذهاب:

تقام يوم الثلاثاء 6 أغسطس 2019 على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله بجدة، وتبدأ عند الساعة 7.40 مساء بتوقيت السعودية.

موعد مباراة العودة:

تقام يوم الثلاثاء 13 أغسطس 2019 على ملعب جامعة الملك سعود، وتبدأ عند الساعة 8.30 مساء.