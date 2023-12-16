متى مباراة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2023-2024

يبحث عشاق كرة القدم في العالم العربي، عن موعد لقاء مانشستر سيتي وأوراوا في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية. حيث حسم الفريق الياباني أوراوا التأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد فوزه على الفريق المكسيكي ليون، بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت في ملعب الأمير عبد الله الفيصل، حيث يسعى الفريق الانجليزي مانشستر سيتي للتتويج بلقب كأس العالم للأندية، في أول مرة يشارك فيها في البطولة، وبنسختها الحالية في السعودية من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

تصميم لمشاركة فريق مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية - المصدر: الموقع الرسمي لفريق مانشستر سيتي الانجليزي

موعد مباراة مانشستر سيتي واوراوا الياباني

من المقرر أن تقام مباراة فريق مانشستر سيتي وفريق أوراوا في مواجهات النصف النهائي لكأس العالم للأندية، يوم الثلاثاء المقبل، الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، في ملعب الجوهرة المشعة.

تشكيلة فريق مانشستر سيتي المتوقعة أمام اوراوا

من المتوقع أن يبدأ الفريق الإنجليزي مانشستر سيتي مباراته الأولى في كأس العالم للأندية التي تقام في المملكة العربية السعودية، بتشكيلة ستشهد عودة النجم البلجيكي كيفين دي بروبن بعد تعافيه من الإصابة. وتضم قائمة فريق مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: أورتيجا – إيدرسون – كارسون لاعبي الدفاع: كايل والكر – ناثان اكي – روبين دياز – جون ستونز – جفارديول – جوميز – اكانجي لاعبي خط الوسط: كالفين فيليبس – كوفاشيتش – برناردو سيلفا – رودري – ماتيوس نونيز – ريكو لويس – كيفن دي بروين خط الهجوم: إيرلينج هالاند – فيل فودين – أوسكار بوب – ألفاريز – جاك جريليش – جيرمي دوكو

في الختام لمقالتنا، نستدرك أن مواجهة السيتيزن في نصف نهائي كأس العالم للأندية ليست الاختبار الحقيقي، والمواجهة الأصعب ستكون في النهائي، الذي نتمنى وصول الأهلي المصري له، في ظل الأداء الأسطوري الذي قدمه نادي القرن أمام الاتحاد السعودي.