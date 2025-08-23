متى تنطلق المباراة؟.. الأهلي يستعد لمواجهة غزل المحلة في اختبار قوي بالدوري المصري

يترقب عشاق الكرة المصرية عامةً، وجماهير القلعة الحمراء بصفة خاصة، المباراة المرتقبة التي تجمع بين الأهلي وغزل المحلة، والمقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساء يوم الاثنين المقبل على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

كيف يستعد الأهلي لمواجهة المحلة

يواصل الأهلي تحضيراته الجادة على ملعب مختار التتش بالجزيرة، حيث خاض الفريق الأحمر تدريباته الجماعية اليوم السبت، وسط حالة من التركيز والجدية من اللاعبين والجهاز الفني، ومن المنتظر أن يستمر البرنامج التدريبي حتى عشية اللقاء، ليضع المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو لمساته الأخيرة على التشكيل والخطة الفنية التي سيخوض بها المباراة.

وفقًا للبرنامج الموضوع، يسافر الأهلي إلى مدينة المحلة قبل المباراة بساعات قليلة من موعدها، حيث من المقرر أن يقيم في أحد فنادق المدينة ويدخل في معسكر مغلق حتى صافرة البداية، ويهدف الجهاز الفني من هذه الخطوة إلى توفير أكبر قدر من التركيز للاعبين، وإبعادهم عن أي ضغوط خارجية قبل المواجهة التي لا تخلو من الصعوبة، خاصة في ظل الأجواء الجماهيرية المميزة التي يشتهر بها ملعب غزل المحلة.

أول انتصار مع ريبيرو

يدخل الأهلي اللقاء بروح معنوية مرتفعة بعدما حقق أول فوز تحت قيادة مدربه الجديد خوسيه ريبيرو في الدوري، حيث اكتسح فريق فاركو برباعية مقابل هدف في الجولة الماضية، هذا الانتصار جاء في توقيت مهم للغاية، إذ كسر سلسلة من أربع مباريات متتالية عجز خلالها الأهلي عن تحقيق الفوز، مما أعاد الثقة للاعبين والجماهير على حد سواء.

ويُعد لقاء غزل المحلة الاختبار المحلي الحقيقي الأول للمدرب الإسباني منذ توليه المسؤولية الفنية للفريق، بعدما جاء خلفًا للجهاز السابق قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية الأخيرة.

موقف الأهلي والمحلة في الدوري

المارد الأحمر يدخل مواجهة الاثنين وعينه على مواصلة مشوار الدفاع عن لقب الدوري الممتاز، إذ تسعى الإدارة والجماهير إلى رؤية الفريق يعود لطريق الانتصارات المحلية بعد بداية متذبذبة هذا الموسم.

ريبيرو من جانبه يسعى لتثبيت أقدامه على الساحة المحلية، وإقناع الجماهير بأسلوبه التدريبي وخياراته التكتيكية، خاصة أن الأهلي اعتاد أن يكون في صدارة المشهد الكروي المحلي والقاري، الفوز في هذه المباراة لن يكون مجرد ثلاث نقاط، بل رسالة قوية بأن الفريق استعاد بريقه واستعاد روح البطل.

على الجانب الآخر، يدخل غزل المحلة اللقاء بدوافع كبيرة، حيث يسعى الفريق لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تقديم مباراة قوية أمام حامل اللقب، ويأمل المحلة أن يضع الأهلي في مأزق عبر الضغط الجماهيري المعتاد في ملعبه، خصوصًا أن مباريات الفريقين دائمًا ما تحمل طابع الندية والإثارة.