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متى تنتهي فترة التوقف الدولي، وما هو موعد انطلاق الجولة السادسة بالدوري السعودي؟

نــورا حـسـن

بدأت منذ أيام فترة التوقف الدولي الثالثة استكمالًا لقائمة التوقفات الدولية الخمسة المعلن عنها من قبل “الفيفا” لهذا العام 2023، وإذ تترقب الجماهير عودة نجومها المفضلين إلى الملاعب المحلية، تتجه أنظارهم لمشاهدة تنافس المنتخبات الوطنية في المباريات القائمة بتلك الفترة.

شعار دوري روشن السعودي يشير إليه لاعب كرة قدم وبجوارهم كأس البطولة مضافًا إليه شعار فيفا والخلفية بالأخضر الداكن مع إضاءة بيضاء - مصدر الصورة: تصميم خاص لنجوم مصرية

شعار دوري روشن السعودي يشير إليه لاعب كرة قدم وبجوارهم كأس البطولة مضافًا إليه شعار فيفا والخلفية بالأخضر الداكن مع إضاءة بيضاء - مصدر الصورة: تصميم خاص لنجوم مصرية

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موعد انتهاء التوقف الدولي

بدأت فترة التوقف الدولي الثالثة قبل يومين في الرابع من سبتمبر الجاري، وتحظى هذه الفترة الحالية بأهمية خاصة حيث تستضيف بعض المباريات الدولية المثيرة في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية والأوروبية بالإضافة إلى اللقاءات الودية، وبينما تتسابق المنتخبات على حصد النقاط الثمينة، يترقب المشجعون نهاية هذه المعركة الحماسية في الثاني عشر من سبتمبر 2023 للعودة إلى الأجواء المحلية بالدوريات المختلفة خاصة الدوري السعودي.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” كان قد أعلن مسبقًا عن 5 توقفات دولية جاء توقيتها كالتالي:

فترة التوقف الدولي لعام 2023 عدد الأيام
20 – 28 مارس 8 أيام
30 مايو – 14 يونيو أسبوعين
4 – 12 سبتمبر 8 أيام
9 – 17 أكتوبر 8 أيام
13 – 21 نوفمبر 8 أيام

مباريات الجولة السادسة بالدوري السعودي

شعار جميع الأندية المتنافسة في الجولة السادسة بالدوري السعودي للمحترفين بجوار بعضهم البعض على خلفية لكأس البطولة مع اللون الأخضر الداكن ممزوج بالأبيض - مصدر الصورة: تصميم خاص لنجوم مصرية
شعار جميع الأندية المتنافسة في الجولة السادسة بالدوري السعودي للمحترفين بجوار بعضهم البعض على خلفية لكأس البطولة مع اللون الأخضر الداكن ممزوج بالأبيض – مصدر الصورة: تصميم خاص لنجوم مصرية

من المقرر أن تعود الحماسة إلى الملاعب السعودية وتُستأنف مواجهات الجولة السادسة من الدوري على مدار ثلاثة أيام تبدأ من الخميس الموافق 14 سبتمبر، وتنتهي السبت الموافق 16 من الشهر ذاته، ويأتي موعد تلك المواجهات كالتالي:

اليوم الأول الخميس 14-9-2023
الأخدود × الاتحاد 6:00 PM
الوحدة × ضمك 9:00 PM
اليوم الثاني 15-9-2023
الفيحاء × الشباب 6:00 PM
الهلال × الرياض 9:00 PM
الخليج × الفتح 9:00 PM
اليوم الثالث 16-9-2023
أبها × الاتفاق 3:00 PM
الحزم × الطائي 6:00 PM
الرائد × النصر 6:00 PM
الأهلي × التعاون 9:00 PM

مباريات مليئة بالتشويق والتحديات بين الأندية الكبيرة والطامحة للصعود إلى الصدارة في ظل تقارب النقاط بينهم، حيث يتربع فريق الهلال على رأس جدول الترتيب برصيد 13 نقطة متساويًا مع صاحب المركز الثاني نادي التعاون، ويأتي الاتحاد والأهلي في المركزين الثالث والرابع برصيد 12 نقطة.

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نــورا حـسـن

حصلت على درجة الليسانس في علم الاجتماع من كلية الآداب بجامعة القاهرة، هوايتي الرسم وأمتلك شغفًا كبيرًا للقراءة والكتابة، قلبي ينبض بحب للمغامرة والاستكشاف، استخدم قلمي وفرشتي لخلق عالم ساحر من الخيال خارج إطار الواقع الملموس.

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