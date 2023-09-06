متفوقاً على أبطال العالم.. منتخب المغرب لكرة الصالات (الفوتصال) يحقق إنجازاً تاريخياً

تفوق المنتخب المغربي لكرة الصالات رسميًا على كبار أوروبا، وذلك بعدما نجح في حصد لقب أفضل منتخب في العالم أخر خمس سنوات متفوقًا على كبار أوروبا وآسيا، ويعد ذلك نتاج التطور الكبير الذي تشهده دولة المغرب على المستوى الرياضي في جميع مختلف المنتخبات سواء المنتخب الأول للرجال والنساء أو كرة الصالات في الفترة الاخيرة.

منتخب المغرب

إنجاز تاريخي لمنتخب المغرب

وبعد النتائج الأخيرة الجيدة التي تمكن أبناء هشام الدكيك من تحقيقها مما جعله يتربع على عرش أفريقيا والعرب متصدرًا الترتيب، نجح منتخب المغرب للصالات في تقليص الفارق بينهم وبين منتخب البرازيل متصدر تصنيف أقوى منتخبات العالم، ليحتل أسود الأطلس المركز الأول في أخر تصنيف معلن متفوقين على كبار أوروبا وآسيا في إنجاز تاريخي لم يحدث من قبل.

المغرب

وتشهد الرياضة المغربية في الآونة الأخيرة تطور كبير في مختلف الفئات إذ منذ أيام قليلة نجح منتخب المغرب للسيدات في التأهل إلى الدور ثمن النهائي لأول مرة في التاريخ، بينما منتخب المغرب للرجال قدم أقوى نسخة في منافسات كأس العالم الماضية بعدما حقق المركز الرابع كأول منتخب عربي وإفريقي يحقق ذلك الإنجاز.

ويتبع المسؤولين المغربيين خطة تطوير خلال السنوات القادمة، للتواجد بالمغرب على منصات التتويج في جميع الألعاب المختلفة، إضافة لاستضافة كافة الأحداث الرياضية الكبرى، بعدما نجحوا في استضافة نسخة كأس العالم للأندية الماضية ونجحوا في تقديم تنظيم جيد.