متعة كروية.. موعد قمة البرازيل ضد باراجواي في تصفيات كأس العالم 2026

تتحرك أنظار عشاق الساحرة المستديرة في كل أنحاء العالم نحو ملعب “نيو كيميكا أرينا” بمدينة ساو باولو، لمتابعة مباراة البرازيل ضد باراجواي المقرر إقامتها في الرابعة إلا الربع من فجر الأربعاء، في إطار مواجهات الجولة السادسة عشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويهدف “السيليساو” لتحقيق فوز مهم يعزز حظوظه في حجز إحدى البطاقات المؤهلة إلى المونديال، تحت قيادة المدرب الجديد كارلو أنشيلوتي، الذي يواصل مهمته في إعادة التوازن لمنتخب البرازيل بعد نتائج متذبذبة في الجولات الأخيرة.

ويعتمد المدرب كارلو أنشيلوتي على جاهزية عدد من نجوم الفريق، في مقدمتهم الجناح رافينيا العائد من الإيقاف، إلى جانب الثنائي الهجومي فينيسيوس جونيور ورودريجو، وسط غياب بعض العناصر المؤثرة في خط الوسط.

وفي مباراة تحمل في طياتها حسابات التأهل وتحديات الأداء، يلتقي المنتخب البرازيلي مع نظيره الباراجواني في لقاء مرتقب، ضمن منافسات الجولة 16 من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، التي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك.

يدخل منتخب البرازيل المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 22 نقطة من 15 مواجهة، بينما تتقدم عليه باراجواي بفارق نقطتين فقط، في المركز الثالث.

و يُدرك الطرفان أن أي تعثر في هذا التوقيت قد يُبعدهما عن حلم المونديال، خاصة في ظل الضغط المتزايد من الفرق التي تطارد على المراكز المؤهلة.

وغاب جناح برشلونة رافينيا بسبب الإيقاف عن المباراة السابقة لمنتخب البرازيل، التي انتهت بالتعادل السلبي مع الإكوادور، ومن المتوقع أن يبدأ أساسيا ضد باراجواي.

حيث علق أنشيلوتي قائلًا: “يعود رافينيا، وهذه أخبار سارة لنا، فقد أثبت الموسم الماضي أنه أحد أفضل لاعبي كرة القدم حاليا”.

وأكد “كارليتو” لدى الإشادة بالقدرات الهجومية للاعب السابق في صفوف ليدز يونايتد، أن المهاجم “يمكن أن يكون سببا أساسيا لحسم المباراة” المرتقبة أمام باراجواي.

وقدّم رافينيا، الذي اختير مؤخرا أفضل لاعب في الدوري الإسباني لموسم 2024-2025، موسما رائعا مع برشلونة.

وسجّل رافينيا 34 هدفا وقدّم 25 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات، بالإضافة إلى فوزه بالدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر الإسباني. وترشّحه بعض وسائل الإعلام للفوز بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام.

يمكن لكلا الفريقين ضمان التأهل مبكرا لكأس العالم حال الفوز في ساو باولو وسقوط فنزويلا في فخ الخسارة أمام أوروجواي.

ويتأهل عن مجموعة أمريكا الجنوبية بشكل مباشر إلى كأس العالم 2026 أصحاب المراكز من الأول إلى السادس، بينما يلعب السابع ملحقا عالميا بين القارات.

في المقابل يدخل منتخب باراجواى المواجهة بطموحات كبيرة بعد تحقيقه فوزًا لافتًا على الأوروجواي في الجولة الماضية، ويأمل بقيادة المدرب جوستافو ألفارو في اقتناص نتيجة إيجابية تُعيده إلى دائرة المنافسة على بطاقات التأهل.