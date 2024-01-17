مترجم مانشيني يثير الجدل بتصرف غريب أثناء مباراة السعودية وعمان

أثار محمد الأمين، مساعد مدرب منتخب السعودية، والقائم بأعمال المترجم للمدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، جدلًا واسعًا لما قام به أثناء مباراة منتخب بلاده أمام عمان، والتي أقيمت أمس الثلاثاء، وانتهت بفوز الأخضر بنتيجة 2-1، من خلال هدف رأسي سجله علي البليهي في الوقت القاتل، ضمن منافسات المجموعة السادسة في بطولة كأس آسيا قطر 2023.

مترجم مدرب المنتخب السعودي في لقطة من الفيديو - مصدر الصورة: تويتر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر تصرف محمد الأمين أثناء تأخر المنتخب السعودي بهدف، وفي الفيديو يظهر مانشيني وهو يعطي تعليماته لأحد اللاعبين بتجاوب واضح، بينما يقوم الأمين بترجمة حديثه بابتسامة وبطريقة مبتهجة وكوميدية، بدلًا من ترجمة جدية لحوار انفعالي.

توجيه غاضب .. ترجمة مبتسمة pic.twitter.com/8AMMZ6CTtI — عبدالله الفقيّر (@A_alfugaier) January 16, 2024

هذا الفيديو أثار شكوكًا في الأزمة التي اندلعت قبل يومين، حيث ادعى المدرب الإيطالي أن بعض اللاعبين رفضوا الانضمام للمعسكر إلا بشرط مشاركتهم كأساسيين في المباراة. وقد اتهم البعض ترجمة الأمين للحوارات بين المدرب واللاعبين بأنها المشكلة، خاصة وأنه لا يجيد اللغة الإيطالية بشكل كامل.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي حصد ثلاث نقاط من المباراة ويحتل المركز الثاني في المجموعة السادسة (F)، بفارق الأهداف خلف منتخب تايلاند الذي فاز على منتخب قرغيزستان 2-0 في وقت لاحق من يوم أمس الثلاثاء.