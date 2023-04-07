“متاح” طريقة حجز تذاكر النصر والفيحاء في دوري روشن 2023 alfaiha.evento.sa

أعلن نادي الفيحاء منذ قليل عن طرح تذاكر النصر والفيحاء في الجولة رقم 23 ضمن منافسات دوري روشن 2023، حيث يوجد إقبال كبير على حجز تذاكر هذه المباراة وخاصة من جماهير نادي النصر او الجماهير الراغبين في متابعة اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو وخاصة مع الأداء الخرافي الذي يقدمه منذ قدومه إلى الدوري السعودي، ونتابع معكم في هذا المقال رابط وطريقة حجز التذاكر بالخطوات، كما نتابع معكم التفاصيل المتعلقة بهذه المباراة، فتابع معنا.

رابط تذاكر مباراة النصر والفيحاء

وبدون إطالة عليكم نبدأ اولا بمتابعة الرابط الرسمي الذي يمكنكم من خلاله الحجز، حيث أعلن نادي الفيحاء منذ قليل عن طرح تذاكر مباراة الفيحاء ضد النصر رسميا عبر الموقع الرسمي لحجز تذاكر مباريات ألفيحاء في الدوري السعودي “ايفنتو”.

ويمكنكم شراء تذاكر المباراة بين الفيحاء والنصر الذي سيقام في استاد مدينة المجمعة الرياضية، وذلك عبر الخطوات التالية:

ادخل إلى موقع بيع تذاكر نادي الفيحاء عبر الرابط alfaiha.evento.sa.

ثم اضغط على احجز تذكرتك.

تفتح معك صفحة تسجيل الدخول.

تسجل الدخول في حسابك.

من ثم تظهر لك خريطة الملعب التي يمكنك الحجز عبرها.

تختار المنطقة التي تريد الحجز فيها.

من ثم تحدد المقاعد.

بعد الانتهاء تقوم بإتمام عملية الشراء بالطريقة الأنسب لك.

موعد المباراة وأسعار التذاكر

ومن المقرر ان تقام المباراة التي تجمع بين نادي الفيحاء أمام العالمي نادي النصر في الدوري السعودي للمحترفين ضمن الجولة الثالث والعشرين، وهذا في تمام الموعد التالي:

يوم الأحد المقبل الموافق 9 أبريل 2023.

وهذا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وكشف نادي الفيحاء ان سعر تذكرة الدرجة الموحدة لحضور المباراة هي 20 ريال سعودي فقط، وهو ما يعتبر سعر ممتاز لتذكرة حضور مباراة مقارنة بالأسعار الموجودة في مكاني ومنصة مرسول بارك لحضور المبارايات.

من شرانا .. ما نخليـه! 💛 pic.twitter.com/xiV4JRULw4 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 6, 2023

تفاصيل مباراة النصر والفيحاء

ويدخل نادي النصر هذه المباراة وهو يسعى إلى استعادة صدارته في الدوري مرة أخرى، وهذا بعد أن قام نادي الاتحاد السعودي بخطفها منه في مباراة القمة الماضية التي جمعت بينهما، حيث يحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 52 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الصدارة.

بينما يدخل نادي الفيحاء في هذه المباراة وقد أدى اداء متواضع في آخر 5 مباريات، والتي فاز فيها بمباراة وحيدة وتعادل في مباراتين وخسر في مبارتين، ويسعى للتعويض أمام نادي النصر على أرضه ووسط جمهوره في مدينة المجمعة، حيث يقع بالمركز العاشر في التوقيت الحالي برصيد 24 نقطة.