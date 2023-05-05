“متاح الآن” رابط حجز تذاكر مباراة الاتحاد وأبها وأسعار التذاكر تبدأ من 30 ريال عبر ittihadclub.etickets

أعلن عميد الأندية السعودية وصاحب أكبر عدد من الجماهير في حضور المباريات عن فتح رابط حجز تذاكر مباراة الاتحاد ضد أبها في الجولة 26 من عمر دوري روشن للمحترفين، تمثل المباراة أهمية كبيرة للاتحاد بعد الهزيمة المفاجأة من نادي التعاون في الجولة الماضية مما جعل الفارق يتقلص إلي 3 نقاط فقط بين الاتحاد والنصر صاحب المركز الثاني حيث أن الاتحاد في الصدارة برصيد 59 نقطة يليه النصر 56 نقطة، كان الفريقين قد تقابلا في الدور الأول وحقق العميد الفوز بهدفين مقابل هدف واحد، والمباراة القادمة على ملعب الاتحاد الجوهرة المشعة بجدة ولا بديل له عن الفوز وتحقيق الثلاث نقاط وفيما يلي طريقة حجز تذاكر المباراة إلكترونياً وقائمة أسعار التذاكر وموعد المباراة بتوقيت مكة المكرمة.

موعد المباراة

قبل أن نقدم لكم موعد المباراة ننشر لكم تاريخ مواجهات الفريقين في دوري المحترفين فقد تقابل الفريقين قبل هذه المباراة في 10 مناسبات كان الفوز من نصيب الاتحاد في 7 مباريات بينما فاز أبها في 3 مباريات أكبر فوز تحقق في عام 2021 وكان فوز الاتحاد 6 – 1 وفيما يلي الموعد بتوقيت معظم الدول العربية.

18.30 : – السادسة والنصف مساءً بالتوقيت العالمي.

19.30 : – السابعة والنصف مساءً بتوقيت تونس/ المغرب/ الجزائر.

20.30 : – الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت كلاً من السودان/ ليبيا/ فلسطين.

21.30 : – الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة/ مصر/ قطر/ الكويت/ العراق.

أسعار وطريقة حجز تذاكر مباراة الاتحاد وأبها

أعلن النادي عن أسعار التذاكر والتي جاءت 30 ريال لتذاكر الدرجة الموحدة، وأسعار تذاكر الدرجة الأولى 100 ريال سعودي شاملة قيمة الضريبة المضافة، بينما أسعار تذاكر الفئة الممتازة 150 ريال، وفئة أل vip 300 ريال وفيما يلي خطوات الحجز الإلكتروني.

🎫 تذاكر مباراة #الاتحاد_أبها ضمن مباريات الجولة 26 من دوري روشن للمحترفين متاحة لكم عبر : 👇🏼https://t.co/DYsR8xTMKv pic.twitter.com/14LWT54hfs — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) May 4, 2023

الدخول على الموقع الرسمي لبيع التذاكر itthadclub.etickets.com.sa .

. من الصفحة الرئيسية أنقر على شراء التذاكر.

سجل البريد الإلكتروني وكلمة المرور ثم أنقر تسجيل دخول.

سجل بياناتك الشخصية المطلوبة “الاسم/ رقم الهوية/ الجنس/ تاريخ الميلاد/ رقم الجوال”.

أضغط على التعهد بصحة البيانات ثم الموافقة على الشروط والاحكام.

حدد فئة التذكرة والمنطقة التي تريد الجلوس بها ورقم الكرسي ثم أدفع ثمن التذكرة أون لاين.

أطبع التذكرة على جوالك وقدم الكود عند الدخول من بوابات الاستاد.

ترتيب دوري روشن قبل المباراة

🥇 الاتحاد

🥈 النصر

🥉 الشباب جدول ترتيب #دوري_روشن_السعودي بعد مرور 25 جولة 🔢 pic.twitter.com/OhmSJlTazT — دوري روشن السعودي (@SPL) May 3, 2023

بطاقة المباراة

المباراة : – الاتحاد & أبها

المنافسة : – الجولة 26 من دوري روشن.

الموعد والتوقيت : الإثنين الموافق 2023/05/08 الساعة 21.30 بتوقيت أم القرى.

الملعب : – الجوهرة المشعة.

القناة الناقلة : – ssc hd/sd 1.