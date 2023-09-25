“متاحة الآن” رابط حجز تذاكر مباراة مصر والجزائر داخل معسكر أبو ظبي

قام مجلس أبوظبي الرياضي داخل دولة الإمارات العربية المتحدة بالإعلان عن رابط حجز تذاكر مباراة مصر والجزائر، والمقرر إقامتها داخل معسكر أبو ظبي خلال شهر أكتوبر المقبل على استاد هزاع بن زايد، وذلك يوم الاثنين الموافق 16 من أكتوبر 2023، وهي مباراة ودية استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2026، وكأس أمم أفريقيا 2024.

صورة توضيحية لمباراة مصر والجزائر_ مصدر الصورة: موقع بلاتينيوم لِست

خطوات الحصول على تذاكر مباراة الجزائر ومصر

أتاح موقع بلاتينيوم لِست إمكانية حجز تذاكر مباراة مصر والجزائر داخل معسكر أبو ظبي من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في البداية توجه إلى الرابط الخاص بموقع بلاتينيوم لِست

بعد ذلك قم بالنقر على خانة اختيار التذاكر.

يتم عرض الفئات المختلفة للتذاكر والمقاعد لتقوم باختيار المناسب لك.

بعد ذلك قم بالنقر على خانة اختيار المقاعد، ثم حدد المقعد الذي ترغب في حجزه.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة قم بالنقر على أيقونة الدفع.

حدد طريقة الدفع التي تناسبك ليتم حصولك على التذكرة.

موعد إقامة مباراة الفراعنة أمام محاربي الصحراء

سيتم إقامة المباراة يوم الاثنين الموافق 16 من أكتوبر 2023 في ملعب هزاع بن زايد بنادي العين، وهي من ضمن الاستعدادات لمباريات كأس العالم 2026، وكذلك تصفيات الأمم الأفريقية في يناير 2024، وسيتم استضافة المنتخب المصري داخل معسكر أبو ظبي خلال الفترة من 9 إلى 17 أكتوبر، ليخوض خلال هذه الفترة مباراتين وديتين، الأولى أمام المنتخب الزامبي يوم الخميس الموافق 12 من أكتوبر، والثانية أمام المنتخب الجزائري يوم الاثنين الموافق 16 من أكتوبر.