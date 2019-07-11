نتيجة ملخص مباراة الجزائر وساحل العاج اليوم 11-7-2019 في ربع نهائي أمم أفريقيا 2019

يستقبل ملعب السويس مباراة الجزائر وساحل العاج اليوم الخميس 11-7-2019 ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس أمم أفريقيا مصر 2019، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة وفلسطين وفي تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، ونتابع معكم ملخص مباراة الجزائر وساحل العاج اليوم في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2019 والتي يسعى من خلالها الطرفين لتحقيق الفوز من أجل التأهل للدور النصف نهائي من كأس الأمم الأفريقية 2019.

وتنقل مباراة الجزائر وكوت ديفوار اليوم عدد من القنوات المفتوحة ويكون على رأسها قناة تايم سبورت التي تذيع مباريات البطولة منذ انطلاقها بشكل مجاني عبر القمر الصناعي نايل سات، فيما يوجد العديد من القنوات المفتوحة الأخرى التي تذيع مباريات كأس أمم أفريقيا عبر الأقمار الأخرى.

ملخص مباراة الجزائر وساحل العاج اليوم

تبقى القليل على انطلاق اللقاء، سنتابع معكم نتيجة مباراة الجزائر وساحل العاج الآن في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019، وقد نشرت العديد من الصحف الرياضية صباح اليوم الخميس أن المنتخب الجزائري سيدخل تلك المباراة كامل العدد من دون غيابات وسيبحث المنتخب الجزائري عن تحقيق الفوز.

الجزائر كوت ديفوار دقيقة 20: سفيان فجولي دقيقة 62: جوناثان كودجيا

متابعة نتيجة مباراة الجزائر وساحل العاج الآن

الجدير بالذكر أن منتخب الجزائر ما زال يواصل تحقيق الانتصارات المتتالية وخاض بعض المباريات الصعبة والتي خرج منها محققاً الفوز الكبير والغالي، بعد قليل تنطلق المباراة تابعوا معنا وملخص مباراة الجزائر وكوت ديفوار اليوم في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية.

انطلقت المباراة الآن وسط حشد جماهيري كبير ووسط حماس كبير من جانب لاعبي المنتخبين ويضغط المنتخب الجزائري في الدقائق الأول من المباراة بحثاً عن تسجيل هدف التقدم.

دقيقة 14: رياض محرز يُضيع فرصة التقدم لمنتخب بلاده.

وفي الدقيقة 20 من زمن المباراة استطاع اللاعب سفيان فجولي تسجيل الهدف الأول لمنتخب الجزائر عن طريق عرضية سددها بقوة لتسكن شباك كوت ديفوار ويكون الهدف الأول لصالح محاربو الصحراء.

ونهاية الشوط الأول بهذه النتيجة 1-0 لصالح الجزائر، تابعوا معنا بعد قليل نتيجة مباراة الجزائر وكوت ديفوار اليوم في الشوط الثاني ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2019.

انطلاق الشوط الثاني منذ قليل وما زالت النتيجة تشير لتقدم منتخب الجزائر بهدف نظيف عن طريق اللاعب سفيان فجولي.

ما زال الضغط مستمر من جانب عناصر منتخب الجزائر وسط تكتلات دفاعية من لاعبي منتخب ساحل العاج وتشديد الحرص على عدم ترك مساحات فارغة.

وفي الدقيقة 62 استطاع اللاعب جوناثان كودجا تسجيل هدف التعديل لصالح منتخب ساحل العاج ليعطي دفعة حماسية للاعبي منتخب بلاده، وذهبت المباراة الآن للدقيقة 65 في الشوط الثاني، والنتيجة 1-1.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة ودخل اللقاء في الوقت الإضافي الآن.