متابعة | نتيجة ماتش الجزائر وغينيا في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية

ملخص نتيجة مباراة الجزائر ضد غينيا

في الشوط الأول من المباراة دخل الخضر المباراة بقوة وأتيحت لهم عدة فرص للتقدم في النتيجة أبرزها تمريرة جديورة الحاسمة إلى بونجاح الذي سدد الكرة أعلى المرمى، وفي الدقيقة 24 من المباراة سجل يوسف لبلايلي الهدف الأول للجزائر بعد تمريرة رائعة من بغداد بونجاح، وواصل المنتخب الجزائري هجومه لكن النتيجة بقيت على حالها إلى أن أعلن الحكم نهاية الشوط الأول من المباراة.

وفي الشوط الثاني من المباراة سجل محرز الهدف الثاني للخضر وفي الدقيقة الثالثة والثمانين قضى وناس على أحلام الغينيين في العودة بتسجيله الهدف الثالث في المباراة، ليعبر الخضر إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا حيث يلاقون الفائز من مباراة مالي وكوت ديفوار.

يلاقي المنتخب الجزائري نظيره الغيني في منافسات دوري الثمن النهائي من كأس أمم إفريقيا مصر توتال 2019، ويطمح المنتخب الجزائري إلى مواصلة أدائه الممتاز وتخطي منتخب غينيا، ومع تذبذب أداء المنتخب التونسي فإن الجماهير العربية تقف بكاملها خلف المنتخب الجزائري بعد السقوط المفاجئ للمنتخبين المصري من بوابة جنوب إفريقيا والمغرب من بوابة المنتخب البنيني.

وقد فاز المنتخب الجزائري بكامل مبارياته في دوري المجموعات دون تلقي شباكه أي هدف وفاز المنتخب بثلاثية نظيفة على منتخب تنزانيا في المباراة الأخيرة في دوري المجموعات.

من ناحية أخرى حجزت غينيا مكانها في دور الستة عشر بعد أن احتلت المركز الثالث في مجموعتها برصيد أربع نقاط، وقد انتزع فريق بول بوت الفوز الوحيد في مباراته الأخيرة أمام بوروندي حيث فاز رجاله بهدفين دون رد .

التشكيل المتوقع للمنتخب الجزائري

مبولحي، عطال، بن سبعيني، بلعمري، ماندي، قديورة، فيغولي، بن ناصر، محرز بلايلي، و بونجاح.

سيلاقي الفائزون في هذه المباراة في الدور ربع النهائي الفريق الذي يفوز في مباراة بين مالي وساحل العاج.

التقى الفريقان بعضهما البعض في سبع مناسبات.

فاز كلا الفريقين ثلاث مرات، وفاز الغينيون في آخر مرة إلتقى فيها الفريقان في كأس أمم إفريقيا.

خرج فريق جمال بلماضي منتصراً في جميع المباريات الجماعية الخاصة به وحقق ستة أهداف في المسابقة دون أن يستقبل هدف واحد في مرماه.